北京消费季活动本周正式启动

本报北京6月3日电 （记者朱竞若、贺勇）记者从“北京消费季”媒体吹风会上获悉：以“品味消费，京范儿（FUN）生活”为主题的北京消费季活动本周正式启动，包括六大板块覆盖餐饮、购物等十大领域。消费季一直持续至“十一”黄金周后结束。作为消费季活动的重量级板块，北京市将发放122亿元电子消费券，按照“政府补一点、平台贴一点、企业让一点”的原则，形成多方参与下的乘数效应，以加快恢复消费信心，促进消费市场回暖，推动首都经济高质量发展。6月5日起，在京消费者即可登录京东APP预约领取消费券，可在线上、线下参与活动的商家进行消费使用，预计将惠及上千万北京市民。

当前，全国疫情防控阻击战取得重大战略成果，全国两会胜利召开，《政府工作报告》指出：要推动消费回升，提高居民消费意愿和能力，多措并举扩消费，激发新消费需求。为贯彻落实两会精神，北京市将第一时间举办北京消费季大型全市性促消费活动，精准有序地推动复商复市。

据介绍，北京市发放的消费券共3种，包括面向在京消费者发放的专项消费券、智能产品消费券和面向城乡低保、特困和低收入家庭等困难群体，社区工作者、一线医务人员等群体发放的特定消费券。其中，专项消费券和智能产品消费券首批将于6月6日上午10时起在京东APP领取（6月5日零时起即可开始预约）。

专项消费券（线下餐饮和购物），可在北京地区餐饮、购物领域参与商户线下门店消费时使用。本月将发放4个批次，6月6日10时首批发放200万个，其余3批次分别为6月13日、6月20日和6月27日。

智能产品消费券包括线上券和线下券两种。可在京东、小米等线上平台和小米之家、居然之家、百安居等7家首批参与活动的实体门店，购买智能通信、智能家电、智能家居、智能家装等31类指定的智能商品时使用。6月份共发放两批次，6月6日10时首批发放100万张，6月18日发放第二批。单笔订单满2000元，补贴10%（政府与企业各补贴5%），最高补贴400元。

北京市商务局局长闫立刚介绍，为了支持湖北经济社会加速重启，本次消费季活动还将举办湖北周，并在王府井百货大楼等地设置湖北特产专卖区，促进湖北商品尤其是扶贫产品的销售。

《 人民日报 》（ 2020年06月04日 06 版）

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