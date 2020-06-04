北京消费季活动本周正式启动

本报北京6月3日电 （记者朱竞若、贺勇）记者从“北京消费季”媒体吹风会上获悉：以“品味消费，京范儿（FUN）生活”为主题的北京消费季活动本周正式启动，包括六大板块覆盖餐饮、购物等十大领域。消费季一直持续至“十一”黄金周后结束。作为消费季活动的重量级板块，北京市将发放122亿元电子消费券，按照“政府补一点、平台贴一点、企业让一点”的原则，形成多方参与下的乘数效应，以加快恢复消费信心，促进消费市场回暖，推动首都经济高质量发展。6月5日起，在京消费者即可登录京东APP预约领取消费券，可在线上、线下参与活动的商家进行消费使用，预计将惠及上千万北京市民。
当前，全国疫情防控阻击战取得重大战略成果，全国两会胜利召开，《政府工作报告》指出：要推动消费回升，提高居民消费意愿和能力，多措并举扩消费，激发新消费需求。为贯彻落实两会精神，北京市将第一时间举办北京消费季大型全市性促消费活动，精准有序地推动复商复市。
据介绍，北京市发放的消费券共3种，包括面向在京消费者发放的专项消费券、智能产品消费券和面向城乡低保、特困和低收入家庭等困难群体，社区工作者、一线医务人员等群体发放的特定消费券。其中，专项消费券和智能产品消费券首批将于6月6日上午10时起在京东APP领取（6月5日零时起即可开始预约）。
专项消费券（线下餐饮和购物），可在北京地区餐饮、购物领域参与商户线下门店消费时使用。本月将发放4个批次，6月6日10时首批发放200万个，其余3批次分别为6月13日、6月20日和6月27日。
智能产品消费券包括线上券和线下券两种。可在京东、小米等线上平台和小米之家、居然之家、百安居等7家首批参与活动的实体门店，购买智能通信、智能家电、智能家居、智能家装等31类指定的智能商品时使用。6月份共发放两批次，6月6日10时首批发放100万张，6月18日发放第二批。单笔订单满2000元，补贴10%（政府与企业各补贴5%），最高补贴400元。
北京市商务局局长闫立刚介绍，为了支持湖北经济社会加速重启，本次消费季活动还将举办湖北周，并在王府井百货大楼等地设置湖北特产专卖区，促进湖北商品尤其是扶贫产品的销售。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】