国务院扶贫办:防止松劲懈怠 防止“注水”达标

本报北京6月3日电 （记者顾仲阳）为贯彻落实习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，根据中共中央办公厅《关于持续解决困扰基层的形式主义问题为决胜全面建成小康社会提供坚强作风保证的通知》要求，近日，国务院扶贫办印发《关于脱贫攻坚收官之年克服形式主义官僚主义问题的通知》。

《通知》要求，防止松劲懈怠消极厌战。积极担当作为、保持攻坚态势，保持政策总体稳定。防止干部精力分散、工作频道转移、投入力度下降、挂名驻村、被动应付、坐等过关等松劲懈怠问题。《通知》同时要求，防止“冲刺”抢跑急于“清零”。坚持脱贫攻坚目标任务不变，现行扶贫标准不变，打赢脱贫攻坚战的时间节点不变。克服急躁心态，防止搞突击快上催生新的形式主义甚至弄虚作假，防止搞数字脱贫、算账脱贫、“注水”达标。规范设置公益岗位，防止虚设滥设变相发钱，搞变相福利。

对于挂牌督战，《通知》要求，防止泛化督战、强督弱战。紧盯52个挂牌督战县和1113个挂牌督战村，防止督战泛化、搭车督战，防止强督弱战、只督不战，中央和省市寓“督”于“战”，县乡村重点在“战”，切实推动脱贫攻坚资源和力量向基层一线倾斜，确保攻克最后的贫困堡垒。

《通知》指出，要防止消费扶贫敛财牟利。规范推进扶贫产品认定，加大扶贫产品销售力度。严格监管市场主体，严肃查处消费扶贫行动中的欺诈行为和打着消费扶贫旗号敛财牟利行为，推进消费扶贫健康有序发展。

《通知》明确，防止问题整改不求实效。将问题整改与脱贫攻坚日常工作紧密结合起来，一体整改落实到位，把解决问题的过程变成完成任务的过程。突出各级主体责任，把自己摆进去、把工作摆进去，不得层层下卸责任。防止整改流于形式，防止以简单问责代替问题整改。

《通知》强调，防止继续加重基层负担。巩固精简会议文件成果，着力提高文件、会议质量。改进调研督导方式，统筹开展督查检查、考核评估、调研督导等工作。充分利用扶贫开发信息系统，加强数据比对，防止层层填表报数，防止继续加重基层负担。

《 人民日报 》（ 2020年06月04日 08 版）

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