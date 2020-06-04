海南自贸港11个重点园区挂牌

据新华社海口6月3日电 （记者吴茂辉）3日，海南自由贸易港11个重点园区同步举行挂牌仪式。作为自由贸易港政策的主要承接地和先行先试的“孵化器”，这些园区将充分利用制度创新优势，率先实施相关政策和进行压力测试，推动海南自由贸易港建设加快发展、创新发展。

本次集中挂牌的11个重点园区产业类型涵盖旅游业、现代服务业和高新技术产业三大领域。其中现代服务业重点园区有海口江东新区、海口综合保税区、三亚中央商务区、博鳌乐城国际医疗旅游先行区等；高新技术产业园区有洋浦经济开发区（含东方临港产业园、临高金牌港开发区）、海口国家高新技术产业开发区、三亚崖州湾科技城、文昌国际航天城、海南生态软件园和复兴城互联网信息产业园等；旅游业园区有陵水黎安国际教育创新试验区。

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