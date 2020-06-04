报告显示：多数企业对减税降费有获得感

本报电 （记者王 观）近日，中国税务学会联合中国社会科学院财经战略研究院发布《2019年减税降费政策效应评估报告》。《评估报告》显示，2019年实施的更大规模减税降费政策取得了明显成效，全年累计减税降费2.36万亿元，占GDP的比重为2.39%；各类企业的获得感和满意度普遍较高，特别是有效降低了制造业和小微企业税收负担，有力拉动了消费、投资、就业增长。
《评估报告》指出，通过对覆盖各个行业、各种类型样本企业的调查结果显示，对减税降费有获得感的企业占比达97.5%。绝大部分企业从中受益，达到了普遍降低企业税费负担的政策目标，具有显著的普惠性特征。
《评估报告》显示，减税降费对改善企业经营发挥了重要作用。在调查的样本企业中，66%的企业增加了营业收入，79.6%的企业增加了利润，41.8%的企业将减税降费红利主要用于增加研发投入。
在各类样本企业中，小规模纳税人、小型微利企业、高新技术企业和制造业企业对减税降费的获得感较强，在促进营业收入和利润增长等方面的效应也好于其他类型企业。其中，制造业及其相关的批发业减税占全部减税额的46.9%；小规模纳税人和小型微利企业认为大规模减税降费对企业生产经营产生非常积极影响的比例最高，说明小微企业是减税降费受益最大的市场主体。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】