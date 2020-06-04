报告显示：多数企业对减税降费有获得感

本报电 （记者王 观）近日，中国税务学会联合中国社会科学院财经战略研究院发布《2019年减税降费政策效应评估报告》。《评估报告》显示，2019年实施的更大规模减税降费政策取得了明显成效，全年累计减税降费2.36万亿元，占GDP的比重为2.39%；各类企业的获得感和满意度普遍较高，特别是有效降低了制造业和小微企业税收负担，有力拉动了消费、投资、就业增长。

《评估报告》指出，通过对覆盖各个行业、各种类型样本企业的调查结果显示，对减税降费有获得感的企业占比达97.5%。绝大部分企业从中受益，达到了普遍降低企业税费负担的政策目标，具有显著的普惠性特征。

《评估报告》显示，减税降费对改善企业经营发挥了重要作用。在调查的样本企业中，66%的企业增加了营业收入，79.6%的企业增加了利润，41.8%的企业将减税降费红利主要用于增加研发投入。

在各类样本企业中，小规模纳税人、小型微利企业、高新技术企业和制造业企业对减税降费的获得感较强，在促进营业收入和利润增长等方面的效应也好于其他类型企业。其中，制造业及其相关的批发业减税占全部减税额的46.9%；小规模纳税人和小型微利企业认为大规模减税降费对企业生产经营产生非常积极影响的比例最高，说明小微企业是减税降费受益最大的市场主体。

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