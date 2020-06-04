央企带货“主播天团”来了：高管撸起袖子“带货冲浪”

中国宝武董事长陈德荣（左）在直播现场。

国务院国资委供图

今年是中国脱贫攻坚战收官之年，国务院国资委组织开展了中央企业消费扶贫专项行动。国资央企创新助销方式，纷纷开启直播带货的营销新模式。

高管撸起袖子“带货冲浪”

为抢占线上直播营销新阵地，央企精心制定策略，各出绝招，企业高管也开始抢搭“直播快车”带货。

5月27日晚20点，一位神秘来宾到云南省普洱市江城县直播间，他就是中国宝武董事长陈德荣。他联袂上海交通广播电台主持人颖子，为对口扶贫县特色农产品直播带货。

这位“带货一哥”赚足了吸睛率，直播间围观的“小伙伴”们互动热烈，不停地为主播点赞，踊跃下单抢购，其中宝钢股份承诺消费3000万元，马钢消费1000万元，现场不时响起阵阵掌声。此次“非传统主播”直播带货，利用新的营销方式及互联网手段，以消费扶贫带动江城县农产品走上更大的市场。据了解，中国宝武对口扶贫的深度贫困县江城县已于近日退出贫困县序列，实现脱贫摘帽。

此外，中国联通31个省级分公司总经理近日与200多名主播集体亮相中国联通手机营业厅直播间，推荐河北省沽源藜麦、黑龙江省饶河大米等11个贫困县30余种近100款特色农产品。中国石化易捷线下线上齐发力，总裁亲自直播带货，帮助销售小龙虾、脐橙、恩施硒茶等湖北农产品，1个半小时的直播吸引24.3万人观看，274.6万人点赞。

挂职干部化身“带货网红”

核桃乳、核桃酥糖、核桃油、茶叶、香菇酱、空心挂面……近日，由国务院国资委发起的“百县百品央字号”暨“小新带货”融媒体扶贫行动火热“开跑”。首场活动的直播间里，来自陕西山阳的特色产品摆满了一桌。“我们的核桃皮薄仁饱、口感香浓、营养丰富。”央企中国钢研选派到山阳县挂职的副县长金雪华娓娓道来，此前他利用业余时间，几乎每周都要开展直播助农活动。

视频直播间不仅是“店铺”，也是“厨房”和“舞台”——下挂面、浇臊子、茶艺表演、民歌演唱、讲述扶贫故事，掀起粉丝互动的高潮。网友纷纷下单，不少中央企业也赶来“捧场”：中国船舶集团相关研制团队、中国移动世界最高5G基站建设者、南方电网三沙值守团队，从祖国的天南海北发来了订单。据统计，短短2个多小时内累计观看人数2027万，销售额316.8万元。

解决好农特产品销售渠道问题，是扶贫单位的当务之急。挂职干部化身“带货网红”，省去了中间环节，让货品信息直接抵达消费者，解决了农产品供需两端的信息对接，有效带动了农特产品线上销售，帮助农民减少经济损失。

青年主播“吹响号角”助脱贫

“蜂蜜好味道，浏阳给你造！”“汤靓味正食酣畅，香而不腻宁乡鸡”……由国家电网湖南省公司主办的“青春光明行·爱心助脱贫”扶贫产品首场网络直播活动火热进行。国网长沙供电公司驻望城区湛水村扶贫书记及青年员工们在这次活动中完成了他们的主播首秀。

1个多小时的直播过程中，最高在线人数39万，共卖出16万余元商品，直接转换为扶贫村经济收入。除了带好货，青年主播还推介了长沙地区的特色乡村文化旅游景点，邀大家“共尝鲜虾土味、共赏乡村美景”，为当地打响知名度、拉动消费潮。

航空工业通过打造商网和“爱心航空”亿通平台，为定点扶贫县贵州紫云县的香粽、竹荪等农特产品开启线上直播“带货”；中广核15家成员公司启动了爱心扶贫接力直播，以买代捐，销售对口帮扶的广西凌云、乐业两县优质农产品等。

此外，中央企业还探索公益广告、电商推广、渠道对接等多种方式，解决精准脱贫的“最后一厘米”。

(责编：李栋、值班)