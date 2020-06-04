欧洲艰难按下经济“重启键” 前景仍不乐观

综合外媒报道，随着夏季旅游旺季的到来，欧洲多国宣布将放松入境禁令，吸引游客回归，重启旅游业。当前，欧洲经济蹒跚重启。如何在防控疫情和稳经济之间保持平衡？欧洲各国面临新的考验。

渐进解除限制措施

据法新社报道，希腊旅游部近日宣布，将从6月15日起，重新开放雅典和塞萨洛尼基的机场迎接游客，游客将获准从16个欧盟国家进入希腊。丹麦也宣布从当地时间6月15日起对来自德国、挪威和冰岛的游客重新开放其边境。

据路透社报道，保加利亚从6月1日起取消了对大多数欧盟国家游客实施的14天强制隔离政策。西班牙政府近日宣布，自7月1日起结束针对外国游客实施的入境隔离14天措施。

意大利外交部表示，意大利于6月3日开放边界，允许申根区和英国居民无须隔离进入意大利。

此外，法国、英国、德国、意大利等欧洲国家近期陆续公布或采取分步骤解禁措施，推进工厂复工、商场复业和学校复课。据世卫组织欧洲区域办事处5月28日的消息，世卫组织欧洲区域已有48个国家正在调整和开放其公共卫生和社会管制措施。

复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯在接受本报记者采访时指出，从4月中旬开始，欧洲地区新增传染和死亡病例数趋缓，进入拐点与平台期，基本度过了疫情最危急的时刻。随着疫情逐步得到控制，一些欧洲国家开始分阶段、分人群渐进解除相关限制性措施。在欧洲国家看来，消灭病毒无法毕其功于一役，为应对疫情对经济的冲击，在防疫的同时必须恢复生产生活。

疫情风险不可忽视

世卫组织总干事谭德塞指出，尽管一些国家已经计划放松防控措施，但这并不意味着疫情的结束。

世界卫生组织欧洲区域办事处5月28日公布的数据显示，在过去两周里，欧洲地区累计确诊新冠肺炎病例增加15%，该地区占全球累计确诊病例的38%和因新冠病毒致死病例的50%。英国一家民调机构在欧洲五大经济体进行的一项调查显示，至少40％以上的受访者担心感染新冠病毒。第二波疫情的可能性仍然是不可忽视的高风险。

此外，随着经济活动重启，欧洲国家间商品、人员等流动逐渐增多，加强区域联防联控协调，避免因无序而导致的疫情反弹至关重要。欧盟委员会发布“退出严格限制措施路线图”，建议成员国“逐步有序”退出管控，分阶段定期评估实施效果，并要求成员国在出台放宽限制措施前相互通报，加强协调。

丁纯指出，欧洲各国重启经济进度不同，国家内部各州或大区之间、不同国家之间在有关防疫和复工复产的标准、要求和时间等方面较难同步，给经济生活的恢复和抗疫带来挑战。

经济前景仍不乐观

5月27日，欧盟委员会公布了一项7500亿欧元的计划，用于支持受到新冠肺炎疫情重创的经济体。但分析认为，欧洲经济重启前景仍不乐观。

丁纯指出，疫情下欧盟和欧元区经济的发展前景具有相当的不确定性。短期，尤其是第二季度的严重衰退确无悬念。中、长期“U”形缓慢复苏可能性较大。

布鲁格智库负责人沃尔夫表示，认为解除封锁一切就会恢复正常的想法过于天真。大量与人互动相关的企业，如旅游、餐饮等服务行业仍受到疫情的严重影响。在疫苗出现之前，情况不可能得到根本性改观。

法国财长勒梅尔指出：“我们正进入一个新世界。在这个世界里，我们必须学会将经济活动、工作和防控病毒结合起来。”世卫组织欧洲区域办事处主任克卢格表示：“如果新冠病毒传播没有得到控制，任何经济重启都是空谈。各国政府在制定复工复产相关举措和重振经济计划时应考虑全民健康福祉。”

(责编：李栋、值班)