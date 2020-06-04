新增3200亿元投资大单 央企“真金白银”助力湖北疫后重振

6月3日拍摄的视频会议现场。新华社记者 肖艺九摄
新华社北京6月3日电（记者 王希）国资央企将在产业投资、改革创新、民生保障等方面加大对湖北疫后重振的支持力度。中央企业今年在湖北计划总投资额约3900亿元。下一步将再增72个项目，新增投资超过3200亿元。
这是记者在3日国务院国资委与湖北省委、省政府共同举办的中央企业助力湖北疫后重振发展视频会议上了解到的信息。
“国务院国资委将以更大的力度强化政策支持，推动中央企业与湖北深化合作。”国资委党委书记、主任郝鹏在会上说。
他表示，国资央企将加大产业投资力度，争取早开工、早投产、早见效，发挥龙头企业带动作用，为湖北疫后重振提供有力支撑；加大改革创新力度，打造改革高地，深化混合所有制改革，强化科技创新，加快关键核心技术攻关，为湖北疫后重振激发强劲动能。
在民生保障方面，中央企业将开通湖北招聘绿色通道，推动消费扶贫、产业扶贫等，助力湖北做好稳就业、脱贫攻坚、生态保护等工作，为疫后重振优化条件环境，助推湖北实现高质量发展。
在当日的视频会议上，部分中央企业与湖北省政府、地方国有企业等通过视频会议系统“云签约”了一批涉及新能源、汽车制造、新材料等领域的合作协议。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】