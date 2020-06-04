美对10个贸易伙伴发起“301调查”

新华社华盛顿6月2日电（记者 熊茂伶 高攀）美国贸易代表办公室2日宣布，美方开始对多个贸易伙伴的数字服务税发起“301调查”。

美国贸易代表莱特希泽在一份声明中说，特朗普总统对于许多贸易伙伴正采取旨在“不公平”对待美国企业的税收计划感到担忧，“我们准备采取一切适当行动，保护美国企业和工人不受任何此类歧视”。

此次“301调查”针对以下10个贸易伙伴已执行或正在考虑的数字服务税：欧盟、英国、奥地利、捷克、意大利、西班牙、土耳其、巴西、印度和印度尼西亚。

去年7月，美国贸易代表办公室曾宣布对法国数字服务税启动“301调查”，并于12月威胁对香槟、奶酪、手提包等法国产品加征关税。今年1月，法国和美国在世界经济论坛年会期间达成一致，法方在2020年12月前不会起征数字服务税，美方承诺在此期间不对法实施报复性关税，双方同意通过谈判就相关问题实现“全球共同框架”。

所谓“301调查”源自美国《1974年贸易法》第301条。该条款授权美国贸易代表可对他国的“不合理或不公正贸易做法”发起调查，并可在调查结束后建议美国总统实施单边制裁。

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