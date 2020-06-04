“神车”意外蹿红 五菱领衔地摊股站上风口

地摊经济热潮第一时间传导至汽车行业。6月2日，微信公众号“五菱专用车”一则《五菱翼开启售货车——地摊经济的正规主力军！》立刻引发市场的关注，甚至因此被捧为“地摊神车”。受此消息影响，6月3日港股上市公司五菱汽车的股票大涨，午后一度涨超120%。截至收盘，五菱汽车报0.305港元/股，涨幅高达53.27%。

一天接单超过一个月

几天前，国务院总理李克强“点赞”地摊经济的消息彻底点燃了资本市场的地摊热情，“五菱专用车”恰巧蹭了一大波热度。据该公众号的介绍，被定位为“地摊经济正规主力军”的五菱荣光翼开启售货车车厢全开启，能够多角度多方位多视角展示货品，持有驾驶证C照便可驾驶。

有消息称，五菱翼开启售货车售价为5.68万元，具体价格根据不同配置有波动，目前销售电话已被打爆，该款售货车4月销量为300余辆，6月3日一天接单量便超过整个4月销量。

在这一消息的支持下，五菱汽车股价午后直线拉升超100%，赚足市场眼球。但对于股价的异动，6月3日晚间，五菱汽车披露公告称，董事会确认，并不知悉导致股价及成交量上升的任何原因，或任何必须公告以避免公司证券出现虚假市场情况的资料。

这一声明意味着，港股上市公司五菱汽车可能并非“神车”制造商，五菱汽车当日股价异动或是乌龙一场。公开资料显示，港股五菱汽车全名为五菱汽车集团控股有限公司，其业务主要为销售发动机、汽车零部件和专用汽车等，由广西汽车集团有限公司（原柳州五菱汽车有限责任公司）发起投资组建，主要控股子公司包括柳州五菱汽车工业有限公司（以下简称“柳州五菱”），而“五菱专用车”微信公众号的注册主体正是柳州五菱。

换句话说，子公司推出的产品，带火了母公司的股票。针对柳州五菱推出该车的原因以及柳州五菱在专用车方面的布局，北京商报记者采访联系柳州五菱相关负责人，但截至发稿，尚未获得回复。

多上市公司“蹭热度”

地摊经济对汽车行业的利好已经显现，像五菱汽车一样股价起飞的公司不在少数。除五菱汽车外，主营制造运钞车、特种车的A股上市公司迪马股份，其股价也在6月3日早盘一度上涨逾5%。面对地摊经济这个实打实的新晋明星，上市公司是否涉及这一领域也引发了投资者关注。

有投资者就向迪马股份提问：“请问公司生产大排档用的餐车吗？现在国家发展地摊经济，公司有计划在这方面发展吗？”对此，迪马股份董秘回复为“公司旗下迪马工业具备各类用途专用车的定制化生产能力”。

汽车行业分析师张翔表示，目前来看，在国家政策支持地摊经济情况下，国内专用车市场确实可以迎来一轮新发展机遇，特别是对生产轻卡、面包车这种商用车的企业以及对生产早餐车、冷饮车这种专用车的企业会带来一定利好，拉动销量增长。

值得注意的是，其他上市公司是否也能搭上地摊经济的热度也成了投资者关注的重点。6月3日，多家A股上市公司纷纷在互动平台上作出回应。诸如，对于投资者关于“公司有可以用于摆地摊的产品吗”这一问题，浙江永强回复称，“公司主要从事户外家具及遮阳用品等的生产与销售，产品线较长，中高低端都有，可供不同消费者选用。关于地摊经营方面，可以考虑选择公司的直杆伞/吊伞、折叠棚/遮阳棚等系列产品，包括金属材质的桌椅，均适合用于户外场所”。

小心炒作风险

地摊经济爆火，资本市场上，地摊经济概念股也一并站上风口。继前几日大涨之后，地摊经济概念股在6月3日持续狂飙。根据东方财富数据，当日，A股19只地摊经济概念股全部飘红收盘，其中，小商品城、茂业商业、小康股份、广百股份、百大集团等多达14只概念股涨停，占比达到73.68%。值得一提的是，在6月3日涨停的地摊经济概念股中不乏已经连续多个交易日斩获涨停板的情况。诸如，小商品城、茂业商业、百大集团均已经连续3个交易日涨停。

但在股价暴涨的同时，风险也已经显露，“地摊神车”也不例外。“五菱汽车因地摊车带动股价飞涨，五菱股价平日也就是0.2港元左右，此时买入容易产生风险。”汽车行业分析师李颜伟说。

此外，不少近期股价大涨的地摊经济概念股亦在6月3日晚间披露了相关公告，提示投资风险。其中，连续3个交易日涨停的地摊经济概念股百大集团发布股票交易异常波动公告称，公司关注到有媒体报道该公司传统业务的组成部分杭州收藏品市场涉及地摊经济概念。百大集团进一步表示，杭州收藏品市场在周末节假日推出的室外集市是收藏品行业内的常规交易模式，买卖交易有其特定人群，与地摊经济所指概念不同。

在业内人士看来，地摊经济政策的放开对于就业具有支持作用，而对于地摊经济概念股而言，部分个股存在炒作的成分，投资者则要视上市公司基本面等情况谨慎、理性投资。

(责编：李栋、值班)