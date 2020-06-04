重罚+摸底 监管出击保险组合销售乱象

摸底保险产品组合销售行为风刚起，“顶风作案”者便被抓了个现行。6月3日，北京商报记者获悉，近期银保监会就三峡人寿存在的违规销售产品组合情况进行通报，并采取禁止新产品备案6个月的重处。业内人士分析，这不仅让该公司尝到了违规销售的惨痛教训，也再次释放出监管对销售误导行为“零容忍”的信号。

三峡人寿遭实名通报

6月3日，北京商报记者了解到，近期银保监会人身保险监管部向各人身险公司下发关于三峡人寿违规销售产品组合情况的通报。通报内容显示，今年4月19日有市场消息反映，三峡人寿旗下“三峡惠民宝”产品组合宣传保证收益率高达6%，且存在可能诱发被保险人罹患重疾，但不申请理赔行为的设计模式，背离重疾险保障初衷。

经监管核查，三峡人寿产品组合销售规则不合理，且在销售过程中发现相关风险后，未及时采取有效管理措施。另外，针对相关保险代理机构在销售中存在的主副险搭配比例严重失调问题，该公司未有实质性整改举措。

如针对华康保险代理有限公司（以下简称“华康代理”）在销售中存在的主附险搭配比例严重失调问题，三峡人寿向华康代理发出了风险提示，但在发现主附险种搭配严重偏离重疾保障本源的情况没有明显改善后，未有实质性整改举措，直到网络文章曝光相关问题，才停止与华康代理的合作。

对于出现相关问题的原因，北京商报记者发文采访三峡人寿，其相关负责人表示，此次问题主要系华康代理销售公司产品中的不规范行为引发了业务合规风险。公司在发现相关问题后，向华康代理发出了风险提示，但当时问题未能及时、有效解决。

在解决措施方面，上述负责人进一步表示，已于4月20日停止与华康代理的合作。公司将认真落实监管部门要求，立即在全辖开展中介渠道业务清理整顿工作，强化销售行为和销售渠道管控，对存在的问题进行全面自查整改，严肃追究相关人员责任。

产品组合销售成风

“一般而言，组合方式是常规产品的一种销售形态，例如重疾附加两全、定寿附加两全等，保障期间可以获得产品保障，满期后，可以获得返还部分的养老金。对于保险公司来说，可以获得更多的保费，而客户也可以得到更为全面的保障。”北京资深保险经纪人李玉解释道。

此外，“开门红”期间，为了推出理财功能兼具保险保障功能的组合险种，各大保险公司相继推出年金+附加万能的产品组合、年金+重疾险或百万医疗险产品组合等。

李玉直言，从市场角度来看，一款重疾险附加两全责任后，往往可以到了某个年龄后返还养老金，增强产品的保障，这也是大多数公司的设计方式。但是三峡人寿的产品，两全和主险之间没有固定限定关系，两全险可以通过大比例追加保费的方式，变成类似储蓄理财的产品，并且由于晚年总利益大，确实极有可能让消费者放弃重疾理赔、而为了拿到最大化的利益。一方面背离了保险姓保，另一方面有可能给保险公司带来极大的经营风险。

近年来保险公司违规销售的情况屡屡出现，部分险企及旗下责任人也曾因存在违规销售等多项行为收到罚单。例如2019年7月，银保监会披露行政处罚决定书显示，华海财险存在违规销售投资型保险产品、车险业务虚列费用、聘任不具有任职资格人员担任公司高管等违法行为，最终华海财险及相关责任人被银保监会累计处罚187万元。

释放严监管信号

“三峡人寿在组合销售当中出现的问题，一方面是自身把关不严、缺少风控意识，另一方面，也存在销售渠道不规范销售、夸大产品利益的问题；对于行业来说，可能会影响整个行业的声誉；如不处罚，甚至有可能会引起其他公司钻空子、设计类似产品。”李玉如是表示。

近期，监管层已开始加强对保险产品组合销售的摸底和排查。北京商报记者从业内了解到，今年5月，银保监会向各人身险公司发布了开展保险产品组合销售有关情况调研的通知，表示将从保险产品组合销售情况；主险、附加险产品开发设计情况；行业保险产品组合销售存在的问题和风险等共5个方面进行调研。同时，还要求相关人身险公司撰写书面调研报告，并在6月20日前报送。

银保监会相关负责人表示，人身险公司在产品组合销售时，应充分体现主险的保障特点和保险价值，不得本末倒置，过度强调附加险的保险功能。也应根据消费者需求合理搭配产品，给予消费者充分的选择权，不得以附加险为诱饵捆绑销售或变相捆绑销售。同时，产品设计应符合一般的保险原理和精算原理，不得通过组合销售直接或变相突破预定利率、保险期间等方面的监管规定。

就上述违反相关规定的行为，银保监会决定依法对三峡人寿采取禁止新产品备案6个月的处罚，并要求三峡人寿立即开展中介渠道业务清理整顿工作。

(责编：李栋、值班)