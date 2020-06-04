人民网>>财经

卫生间里的“消费升级” “享受型”消费凸显

王维祎

2020年06月04日08:01  来源：北京商报
 
原标题：卫生间里的“消费升级”

对于上班族而言，无论是上班还是在家，最放松的时间是在卫生间里。近日，多家电商平台发布数据显示，“6·18”活动启动以来，智能卫浴商品销量翻倍增长。洗手间作为家庭中使用频率较高的空间，卫浴设备的实用和舒适与否，很大程度上影响到生活质量和幸福感。

销量翻倍增长

买家们似乎想趁“6·18”，为自己的私人空间来一次“厕所革命”。近日，京东发布数据显示，6月1日前30分钟，智能马桶一体机成交额同比增长400%，智能浴室镜成交额同比增长330%。

从数字来看，智能家居产品的爆发已经不仅仅集中在智能马桶、智能门锁，这次京东“6·18”让我们看到了智能家居产品的全面爆发，从进门、开灯到下厨、如厕，已经覆盖到居家生活的各个方面。

据透露，此次“6·18”，京东居家在智能居家产品方面投入超50亿元的补贴。居家业务线联合众多居家知名品牌推出爆款、折扣商品活动。

卫浴品牌也瞄准直播渠道。“卫小鲨”在“6·18”前夕便以直播预热。据悉，该品牌在一场淘宝直播，3小时带动超过20万元的成交额。

有调研数据显示，我国小户型、二次装修等需求增长；在消费升级与消费分级并存的消费形态下，主流消费群体对生活质量有越来越高的追求，这些因素在一定程度上促进了卫浴产品更新换代的需求。

“享受型”消费凸显

对上班族而言，家庭的洗手间是个神奇的地方，并逐渐成为释放压力的场所，人们也越来越重视洗手间的配置是否能够满足多样需求。

人们在洗澡时愈发追求新花样，不止要“洗得干净”，还要“洗得享受”。赛立信调研数据显示，超过50%的消费者沐浴时喜欢通过听歌、浴室“K歌”来减压，因此在选择有特殊新功能的淋浴房时，72.3%的消费者首选带有视频音乐播放功能的智能淋浴房，“80后”“90后”年轻消费者更期待智能化带来的视听享受。

还有一项调研结果显示，人们上洗手间的“业余活动”比较丰富。多数人会在上洗手间的同时刷手机、思考人生、看书甚至放声高歌。手机成为越来越多年轻人的“厕所伴侣”，上洗手间的时间在6-15分钟的年轻人超过70%。赛立信分析师认为，以手机为代表的电子产品在卫浴空间的重要性日益明显，卫浴产品功能提升、舒适如厕体验将成为新需求。

根据中国家用电器协会数据，预计2020年中国智能马桶市场规模将达804亿元。

产品功能细分

洗手间作为现代人的解压场所，也需要配备更好的“零部件”。这些新的场景和消费需求的升级，触发了家庭卫生间在品质化、人性化、个性化、智能化的新升级。越来越多的人选择在买房或装修时配备更大的洗手间，在洗手间设置越来越细分的功能区，马桶区、淋浴区、浴缸区、洗衣区、化妆区……

例如，设计服务平台——共和设的独立设计师袁津在《万国城·给孩子的一个家》中将洗手间洗漱台设置为两个，还巧妙利用墙面打造凹槽造型，扩大储物空间。另外一位设计师张天英的《“大小辫儿”的宅生活》旧房改造中，改造后的洗手间色调高级、空间宽敞，干湿分离和一系列防滑设计，保障家中老人孩子的安全。

一位赛立信分析师表示，年轻消费群体手机不离身、酷爱电子产品；追求沐浴的精致感与高级感，越来越重视健康与保养，他们同时也怕麻烦、图省事。企业应进行卫浴产品与电子产品、健康监测产品的融合联动，提供高品质、更智能、更贴心、更聪明，能满足视听享受、健康需求、自清洁等自动化功能的卫浴产品或可定制的卫浴空间，供年轻消费群体选择。

不过，也有行业专家分析指出，智能马桶行业的市场竞争力有待提高，国内品牌份额较弱，但占比持续提升，国内头部品牌集中度也在加大。

(责编：李栋、值班)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved