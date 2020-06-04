卫生间里的“消费升级” “享受型”消费凸显

原标题：卫生间里的“消费升级”

对于上班族而言，无论是上班还是在家，最放松的时间是在卫生间里。近日，多家电商平台发布数据显示，“6·18”活动启动以来，智能卫浴商品销量翻倍增长。洗手间作为家庭中使用频率较高的空间，卫浴设备的实用和舒适与否，很大程度上影响到生活质量和幸福感。

销量翻倍增长

买家们似乎想趁“6·18”，为自己的私人空间来一次“厕所革命”。近日，京东发布数据显示，6月1日前30分钟，智能马桶一体机成交额同比增长400%，智能浴室镜成交额同比增长330%。

从数字来看，智能家居产品的爆发已经不仅仅集中在智能马桶、智能门锁，这次京东“6·18”让我们看到了智能家居产品的全面爆发，从进门、开灯到下厨、如厕，已经覆盖到居家生活的各个方面。

据透露，此次“6·18”，京东居家在智能居家产品方面投入超50亿元的补贴。居家业务线联合众多居家知名品牌推出爆款、折扣商品活动。

卫浴品牌也瞄准直播渠道。“卫小鲨”在“6·18”前夕便以直播预热。据悉，该品牌在一场淘宝直播，3小时带动超过20万元的成交额。

有调研数据显示，我国小户型、二次装修等需求增长；在消费升级与消费分级并存的消费形态下，主流消费群体对生活质量有越来越高的追求，这些因素在一定程度上促进了卫浴产品更新换代的需求。

“享受型”消费凸显

对上班族而言，家庭的洗手间是个神奇的地方，并逐渐成为释放压力的场所，人们也越来越重视洗手间的配置是否能够满足多样需求。

人们在洗澡时愈发追求新花样，不止要“洗得干净”，还要“洗得享受”。赛立信调研数据显示，超过50%的消费者沐浴时喜欢通过听歌、浴室“K歌”来减压，因此在选择有特殊新功能的淋浴房时，72.3%的消费者首选带有视频音乐播放功能的智能淋浴房，“80后”“90后”年轻消费者更期待智能化带来的视听享受。

还有一项调研结果显示，人们上洗手间的“业余活动”比较丰富。多数人会在上洗手间的同时刷手机、思考人生、看书甚至放声高歌。手机成为越来越多年轻人的“厕所伴侣”，上洗手间的时间在6-15分钟的年轻人超过70%。赛立信分析师认为，以手机为代表的电子产品在卫浴空间的重要性日益明显，卫浴产品功能提升、舒适如厕体验将成为新需求。

根据中国家用电器协会数据，预计2020年中国智能马桶市场规模将达804亿元。

产品功能细分

洗手间作为现代人的解压场所，也需要配备更好的“零部件”。这些新的场景和消费需求的升级，触发了家庭卫生间在品质化、人性化、个性化、智能化的新升级。越来越多的人选择在买房或装修时配备更大的洗手间，在洗手间设置越来越细分的功能区，马桶区、淋浴区、浴缸区、洗衣区、化妆区……

例如，设计服务平台——共和设的独立设计师袁津在《万国城·给孩子的一个家》中将洗手间洗漱台设置为两个，还巧妙利用墙面打造凹槽造型，扩大储物空间。另外一位设计师张天英的《“大小辫儿”的宅生活》旧房改造中，改造后的洗手间色调高级、空间宽敞，干湿分离和一系列防滑设计，保障家中老人孩子的安全。

一位赛立信分析师表示，年轻消费群体手机不离身、酷爱电子产品；追求沐浴的精致感与高级感，越来越重视健康与保养，他们同时也怕麻烦、图省事。企业应进行卫浴产品与电子产品、健康监测产品的融合联动，提供高品质、更智能、更贴心、更聪明，能满足视听享受、健康需求、自清洁等自动化功能的卫浴产品或可定制的卫浴空间，供年轻消费群体选择。

不过，也有行业专家分析指出，智能马桶行业的市场竞争力有待提高，国内品牌份额较弱，但占比持续提升，国内头部品牌集中度也在加大。

(责编：李栋、值班)