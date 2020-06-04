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5月地方债发行超1.3万亿元 创单月新高

聚焦“六稳”“六保” 专项债连迎提速扩容

2020年06月04日08:02  来源：经济参考报
 

　　财政部3日发布数据显示，5月地方债发行13025亿元，创地方债券单月发行量新高。截至5月底，新增债券发行完成中央提前下达额度的94.9%。资金投向上，更加聚焦“六稳”“六保”，新增专项债券资金全部用于基础设施和公共服务领域重大项目。业内指出，年内仍待发行的新增债券总规模约为2万亿元。伴随地方债的扩容提速，护航“六稳”“六保”的效果将进一步深度显现。

　　财政部数据显示，截至5月底，2020年地方债券共发行31997亿元，其中新增债券27024亿元，再融资债券4973亿元。新增债券发行完成中央提前下达额度的94.9%，其中一般债券5522亿元，完成中央提前下达额度的99%；专项债券21502亿元，完成中央提前下达额度的93.9%。

　　财政部国库司有关负责人表示，1至5月地方债券发行规模大幅增加，发行进度明显加快。地方债券发行总规模和新增债券发行额同比分别增加65.1%和85.3%。1至5月新增债券发行量完成全年地方新增债务限额47300亿元的57.1%，同比提高9.8个百分点。

　　此外，筹资成本有效降低，1至5月地方债券平均发行利率3.27%，比2019年下降20个基点，有效减轻了地方融资成本。债券期限与项目更加匹配，1至5月地方债券平均发行期限15.2年，比2019年增加4.9年，更好满足了交通、水利等长期限项目的融资需要。

　　“5月份地方债发行创新高，单月发行破1.3万亿元，基本达成5月底前将提前下达的新增专项债发行完毕的目标，这不仅展现了市场对地方债的消化和容纳能力，更充分体现出随着我国复工复产不断推进、经济大踏步向常态回归，当前市场的信心已经有了很大的恢复，这对于我国经济的进一步复苏是非常有利的。”中国国际期货股份有限公司研究员汤林闽对《经济参考报》记者表示。

　　按照政府工作报告的安排，今年全年新增专项债3.75万亿元。汤林闽测算指出，年内仍待发行的新增债券总规模约为2万亿元，其中一般债券约4278亿元，专项债券约1.6万亿元。如果同去年类似，大部分新增地方债需在9月底前发行完毕，则接下来的6月到9月，每个月平均需发行约5000亿元新增地方债，再加上再融资债，月均发行量会更多。“而如果考虑到新增地方债仍可能需符合早发行、早使用的要求，6月至9月的新增地方债发行规模呈现前高后低的概率较大，6月份地方债的总发行量仍有可能接近万亿。”汤林闽表示。

　　值得关注的是，从资金投向来看，据财政部国库司上述负责人介绍，前5月发行的地方债更加聚焦“六稳”“六保”，新增专项债券资金全部用于基础设施和公共服务领域重大项目。（下转第三版）

(责编：李栋、值班)
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