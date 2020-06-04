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发改委明确县城城镇化补短板强弱项路线图

2020年06月04日08:02  来源：经济参考报
 
原标题：发改委明确县城城镇化补短板强弱项路线图

　　《经济参考报》记者3日获悉，国家发展改革委日前印发《关于加快开展县城城镇化补短板强弱项工作的通知》（以下简称《通知》），明确县城城镇化补短板强弱项工作路线图，同时圈定县城新型城镇化建设示范名单，120个县及县级市纳入示范名单。

　　《通知》瞄准市场不能有效配置资源、需要政府支持引导的公共领域，明确提出了推进公共服务设施提标扩面、推进环境卫生设施提级扩能、推进市政公用设施提档升级、推进产业培育设施提质增效等4大领域的具体17项建设任务。

　　其中，根据《通知》，在推进县城城镇化补短板强弱项的资金来源方面，要统筹发挥政府和市场“两只手”的作用，区分公益性、准公益性和经营性项目，合理设计资金保障方式，既拓宽财政资金投入渠道，又调动金融资本和工商资本投入的积极性。

　　国家发展改革委有关负责人指出，县城及县级市城区在我国经济社会发展中的地位十分重要。从数量看，县及县级市数量占全国县级行政区划数量的2/3。2019年底，县和县级市数量分别为1494、387个，二者共计1881个，约为地级及以上城市市辖区数量的2倍。从经济看，2019年县及县级市GDP体量为38万亿元左右，占全国GDP的近2/5。其中，作为县域经济核心的县城及县级市城区GDP占全国GDP的近1/4。从人口看，县城和县级市城区常住人口分别为1.55亿人、0.9亿人左右，共计2.4亿人左右，占全国城镇常住人口的近30%。

　　此外，考虑到镇区常住人口10万人以上的非县级政府驻地特大镇（数量约为158个、镇区常住人口约为0.3亿人），已具备小城市甚至中等城市城区的人口规模，但公共资源特别是公共服务设施、市政公用设施仍按照镇级来配置，与实际民生需求相比存在很大缺口，“小马拉大车”的现象日益凸显，因此将特大镇一并纳入此次的县城城镇化补短板强弱项工作。

　　“县城是我国推进工业化城镇化的重要空间、城镇体系的重要一环、城乡融合发展的关键纽带。”上述负责人指出，今年的政府工作报告明确提出政府投资重点支持“两新一重”建设（新型基础设施建设、新型城镇化建设、重大工程建设），并提出要大力提升县城公共设施和服务能力。加快推进县城城镇化补短板强弱项，特别是补齐新冠肺炎疫情暴露出的短板弱项，既利当前、又利长远。从短期看，有利于拉动投资、促进消费、推进实施扩大内需战略；从中长期看，有利于优化城镇化空间格局、推进城乡融合发展、提升人民幸福感。

(责编：李栋、值班)
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