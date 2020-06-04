5月新房供应阶段回调 成交热情不减

克而瑞地产研究中心公布的数据显示，5月份新房市场供应出现阶段回调，受监测的28个重点城市新增供应面积2110万平方米，环比下降24%，同比下降13%。该机构分析指出，3、4月多数城市推盘稳步上升，连续两个月放量，5月回落属于阶段性回调。

具体来看，5月份北上广深等四个一线城市新增供应面积194万平方米，环比下降37%，同比下降8%。

二三线城市5月份新增供应面积1916万平方米，环比下降22%，同比下跌13%，同比跌幅略高于一线城市。5月份，受监测的二三线城市当中多数城市供应环比回落，仅杭州、武汉、长春、无锡等有所提升；同比同样呈现跌多涨少，仅1/3的城市供应面积高于去年同期。

尽管5月份新房市场供应端收缩，但成交热情并未减退。28个重点城市整体成交面积约2522万平方米，环比增长19%，同比降幅收窄至2%。其中，一线城市成交面积271万平方米，环比增30%，同比下降17%。

(责编：李栋、值班)