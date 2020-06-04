商业银行多重模式确保资金“直达实体”

记者近日采访北京地区多家商业银行了解到，银行等金融机构积极落实央行政策，通过多种方式满足企业融资需求，加大资金投放力度，降低利率，确保资金“直达”至实体经济的毛细血管。同时，银行一如既往地严把风控关，严防资金空转和企业过度融资。

“今年很多企业的经营现金流下降，这时金融机构就给企业补上融资现金流。就像一个孩子数学成绩下降了，但他在语文上多拿点分，也能保持总成绩的稳定。今年我们对企业的贷款投放就体现了这种‘缓冲’的作用。”工商银行北京市分行副行长张展说。

据她介绍，截至今年4月末，工商银行北京市分行本外币各项贷款余额突破1万亿元，较年初增加666亿元，同比增长14%，增量是去年同期的1.6倍。该行创新支持方式，主动支持企业扩大债券融资。截至4月末，累计承销企业债券1239亿元，同比增长65%。另外，加大投贷联动力度，通过股权基金跨行业、跨产品、跨地域支持先进制造和科创企业发展。

银行对实体经济的金融支持，在“量增”的同时实现“价降”。记者从央行了解到，今年以来，央行已推出3000亿元抗疫专项再贷款和1.5万亿元普惠性再贷款再贴现，优先支持疫情防控重点医用物品和生活物资生产企业、受疫情影响较大的中小微企业和服务业企业等。北京银行资产负债部总经理曹卓说，北京银行运用支小再贷款发放小微企业贷款平均利率为4.29%，较北京地区普惠小微贷款平均低89个基点；操作再贴现平均利率为3.00%，较同档次贴现利率低30个基点。两项合计，预计全年为客户节约5200万元利息支出，平均每户3万元。

张展表示，今年以来央行多次降准和投放流动性，营造了合理充裕的流动性环境，银行筹资成本下降，有足够的底气进一步让利实体。“今年前四个月，企业从我行拿到的新增融资成本下降了大约40个基点，预计到今年年底，新增融资成本还将继续下行。”她说。

疫情暴发以来，银行对实体经济的金融支持更加精准和高效。京客隆集团以经营日用消费品零售及批发业务为主，北京农商银行在得知京客隆集团承担了防控疫情保障民生物资供应的任务后，迅速为该企业开通绿色审批通道。该行相关负责人表示，仅用一天时间就完成了业务的申报、审批、放款工作，及时为京客隆集团发放1.5亿元的优惠利率专项贷款。

值得注意的是，作为政策传导的“桥梁”，各银行在发放优惠贷款的过程中主动严格把好“名单关”和“发放关”，确保资金用在“刀刃”上。“对于优惠利率专项贷款，我们都逐户审批、逐笔审核，确保资金用于疫情防控的相关领域，力保贷款情况真实、合规。”北京银行公司银行部副总经理贺凌表示，下一步会继续配合相关审计工作，跟踪专项再贷款资金支付进度，严防资金空转和政策套利。张展也表示，放贷时会酌情考虑今年企业的实际情况，但银行的贷款标准不会因为疫情而降低。

商业银行加速输血实体的效果正在显现。央行数据显示，4月末，普惠小微贷款余额同比增长25.1%，增速比上年末高2个百分点。4月新发放普惠小微贷款平均利率为5.24%，比上年12月下降0.77个百分点。

央行日前联合银保监会等多部门发文，进一步对中小微企业贷款实施阶段性延期还本付息，并加大小微企业信用贷款支持力度，再创设普惠小微企业贷款延期支持工具、普惠小微企业信用贷款支持计划两个直达实体经济的货币政策工具。业内人士表示，实施上述政策有利于银行业金融机构增加小微企业信用贷款和无还本续贷，稳定小微企业融资性现金流，提高小微企业贷款可获得性，进一步降低小微企业综合融资成本。

(责编：李栋、值班)