中债登托管量超2.1万亿 境外机构持续增持人民币债券

海外资金进入中国债市的热情持续升温。中债登最新公布的债券托管数据显示，境外机构5月债券托管量为21130.72亿元，较4月净增持1119.36亿元，同比增长31.20%，相较上年末增长12.58%，是境外机构投资者连续第18个月增持中国债券。
近来境外机构增持人民币债券呈加快态势。4月境外机构债券托管面额为20011.36亿元，较3月仅增长433.19亿元，同比上涨30.45%，相较上年末上涨6.62%。另据中国外汇交易中心公布的数据显示，截至4月底，以法人为统计口径，447家境外机构投资者通过结算代理模式进入银行间债券市场，4月新增5家；532家境外机构投资者通过债券通模式入市，4月新增12家。
中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为，外资连续增持中国债券，说明中国债券市场的对外吸引力正在上升。原因有多方面：一是我国债券市场对外开放持续加快，外资进入中国债券市场的渠道畅通；二是我国新冠肺炎疫情率先得到控制，经济复苏脚步加快，人民币汇率趋稳，人民币资产安全性较高，避险作用凸显，外资对中国市场信心较足；三是全球开启量化宽松政策，利率处于较低水平，而中外债券利差相对较高，具有较高的投资价值。
在业内专家看来，较高的境内外市场利差，使得中国债券投资价值凸显，是境外机构对中国债券热情高涨的主要原因。中信证券研究所副所长明明表示，由于全球疫情影响，海外主要央行货币政策开启大幅宽松节奏，部分欧洲国家和日本已经实行零利率甚至负利率，美债利率也创下历史新低。中国债券相对于海外主要国债的利差明显加大，因此中国债券市场对外资的吸引力加大。
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