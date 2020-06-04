50批次箱包被检出不符合标准 H&M、红蜻蜓在列

中新经纬客户端6月3日电 据广州市人民政府官网消息，广州市市场监管局日前通报2019年流通领域箱包、皮具产品质量监督抽查结果。共抽查120批次样品，有50批次产品不符合标准要求，包括H&M、红蜻蜓、蜘蛛王等品牌。

部分不符合标准箱包、皮具产品信息。来源：广州市人民政府官网

其中，H&M有2批次包背带耐折性能不符合标准，1批次女式包五金配件耐腐蚀性不符合标准。红蜻蜓有2批次斜挎包五金配件耐腐蚀性不符合标准，1批次磨胶扣(皮腰带)标志、标签不符合标准。蜘蛛王有1批次女包五金配件耐腐蚀性不符合标准。

广州市市场监管局表示，本次抽查依据《广州市市场监督管理局2019年流通领域箱包、皮具商品质量抽查检验实施方案》，依据强制性标准GB 21550-2008《聚氯乙烯人造革有害物质限量》检测氯乙烯单体含量、可溶性重金属含量、其他挥发物含量，依据推荐性国家标准QB/T 1333-2018《背提包》、QB/T 2155-2018《旅行箱包》、QB/T 1618-2018《腰带》、QB/T 1619-2018《票夹》以及产品明示的企业标准检测标志、外观质量、游离甲醛、可分解有害芳香胺染料、缝合强度、振荡冲击性能、包锁耐用性能、扣件耐用性能、塑料插扣耐用性能、背带耐折性能、耐腐蚀性、拉链耐用度、摩擦色牢度、拉杆耐疲劳性能、行走性能、振荡冲击性能、跌落性能、硬箱箱体耐静压性能、箱(包)锁耐用性能、滚筒冲击性能、塑料硬箱箱面耐落球冲击性能、带体断裂力、带孔撕裂力、带扣咬合力、带扣抗拉力、带扣与带体结合力、带齿咬合力、带体耐揉搓性能、配件质量等项目。

主要不合格项目及情况分析

标志：本次抽检判定标志不合格产品共26批次。主要表现为未标注出厂(生产)日期、规格、材质等必要的内容；材质名称等信息标注不正确等。产品标志不合格的原因主要有两个方面：一是企业对产品信息标注方面的质量控制不够重视；二是生产者不了解箱包、皮具产品标志相关标准的标注要求，导致有意或无意漏标或错标。标志是消费者了解产品性能的主要窗口，如果标识标注错误或漏标就可能会误导消费者，影响消费者判断而购买不适用产品。

振荡冲击性能：本次抽检判定振荡冲击性能不合格产品共21批次。主要表现为将箱包加载规定的负荷后分别将背带、提把、拉杆等部件挂在振荡冲击机上振荡规定次数后，出现提把、拉杆等受力部件脱落、连接件断裂、缝合处面料撕裂、缝线断裂等现象。振荡冲击性能不合格的产品在使用过程中容易出现损坏，影响使用。

可分解有害芳香胺染料：本次抽检判定可分解有害芳香胺染料不合格产品共1批次，具体表现为联苯胺检出量为51mg/kg,超出标准规定的30 mg/kg。可分解有害芳香胺染料是影响人体健康的重要安全指标，含有可分解有害芳香胺染料的产品在与人体的长期接触中，染料分解出的有害芳香胺如果被皮肤吸收，会在人体内扩散，可能引起人体病变和诱发癌症。

背带耐折性能：本次抽检判定背带耐折性能不合格产品共3批次，主要表现为经耐折试验后，背带出现边油开裂、脱落等不良现象。背带耐折性能不合格主要原因是背带的边油处理工艺不当，边油结合强度不足，或韧性不足，容易发生开裂、胶落。背带耐折性能不合格产品的背带容易发生开裂、分层等破环，影响消费者使用。

缝合强度：本次抽检判定缝合强度不合格产品共4批次，主要表现为带接缝的试样在标准拉力下发生断裂等现象。该项目不合格容易造成箱包的缝合位置开裂或者面料破裂等问题，从而影响产品的正常使用。

耐腐蚀性：本次抽检判定耐腐蚀性不合格产品共19批次。具体表现为产品的五金配件在标准的腐蚀条件下产生的锈点超出标准规定。耐腐蚀性不合格主要原因是五金配件的电镀工艺不当，电镀层过薄、有电镀缺陷等。耐腐蚀性不合格产品在使用过程中容易生锈，不仅影响外观，也不利于人体的健康。(中新经纬APP)

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