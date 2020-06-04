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车载净化器防病毒？上海公布虚假违法广告典型案例

2020年06月04日08:10  来源：中新经纬
 

　　中新经纬客户端6月3日电 据“上海市场监管”微信号消息，上海市场监管局发布2020年第二批虚假违法广告典型案例，共包括上海诺与汽车科技有限公司发布违法广告案、上海文峰美发美容有限公司发布违法广告案等8个案例。

　　上海市场监管局指出，疫情发生以来，上海市市场监管部门积极落实各项疫情防控工作要求，充分发挥综合监管职能优势，广告监管与食品(特殊食品)、药品、医疗器械等产品监管密切协同，严厉打击各类与疫情防控政策不符的，利用疫情防控进行商业炒作，以及虚假宣传产品预防和治疗新冠肺炎功效的虚假违法广告活动，切实维护市场经营秩序，保障消费者合法权益。现将疫情期间查处的部分典型案例作为2020年第二批虚假违法广告典型案例予以公告。

　　案例一：上海诺与汽车科技有限公司发布违法广告案

　　当事人为推广其车载净化器产品，在其微信公众号发布含有“疫情当前，给大家推荐一款防病毒车载净化器。有效成分二氧化氯，新冠病毒诊疗方案第五版在列有效灭毒”、“灭细菌、防病毒”等内容的广告。经查明，该产品中的二氧化氯消毒剂，不具有预防新冠病毒的功效。当事人通过故意曲解参考文献，使用无关检测报告等方式，使消费者误认为当事人销售的车载净化器具有预防新冠病毒的功效，与实际情况不符，违反《中华人民共和国广告法》第二十八条第二款第(二)项的规定，构成虚假广告。2020年5月，市市场监管局执法总队作出行政处罚，责令停止发布违法广告，并处罚款60万元。

　　案例二：上海文峰美发美容有限公司发布违法广告案

　　当事人为提高其产品“文峰风氏养护精华液”的销量，在其微信公众号发布“该新型肺炎主要是通过人体呼吸道感染和传播，当人的鼻子吸入后可感染。请大家立即用浩哥研制的文峰风氏养护精华液，它具有消炎杀菌的作用，可抵抗外在病毒进入呼吸道以及减少呼吸道近处病毒的侵入”、“一日四五次它有强烈的抵制外界病毒进入呼吸道，并通过呼吸道将此油吸入肺部具有刹灭肺部的作用”等广告内容。经查明，该产品为普通化妆品，无消炎杀菌的功能，也不能预防新冠病毒。当事人的广告内容与事实不符，违反《中华人民共和国广告法》第二十八条第二款第(二)项的规定，构成虚假广告。2020年3月，杨浦区市场监管局作出行政处罚，责令停止发布违法广告，并处罚款50万元。

　　案例三：上海朗峰实业有限公司发布违法广告案

　　当事人为提高产品销量，在其天猫店铺的“防护眼镜密封护目镜”商品销售页面中，宣传该款护目镜为“医护建议款”等内容。经查，该护目镜为劳保用品，并非医疗用品，上述广告宣传内容为当事人虚构，与事实不符，违反《中华人民共和国广告法》第二十八条第二款第(二)项的规定，构成虚假广告。2020年4月，普陀区市场监管局作出行政处罚，责令停止发布违法广告，并处罚款20万元。

　　案例四：疏博(上海)纳米科技有限公司发布违法广告案

　　当事人在其微信公众号宣传其研发生产的口罩产品“符合KN95 级别防护”、“符合国家标准GB 2626-2006”、“专业检测机构质检，经严格检测达到KN95 级别并附有相关的质检报告”等内容。经查明，当事人宣传的广告内容并没有相关的真实性依据，违反《中华人民共和国广告法》第二十八条第二款第(二)项的规定，构成虚假广告。2020年4月，市市场监管局执法总队作出行政处罚，责令停止发布违法广告，并处罚款20万元。

　　案例五：上海中域网络科技有限公司发布违法广告案

　　当事人在微信公众号“松江微生活”的“今日秒杀”电商平台中的《防疫蔬菜大礼包》页面，发布“鲜脆胡萝卜”、“鲜嫩生菜”等“可以提高人体巨噬细胞的能力，减少得感冒”、“生菜性质甘凉，有清热提神、镇痛催眠、减低胆固醇、辅助治疗神经衰弱等功效”等广告内容。经查明，“鲜脆胡萝卜”、“鲜嫩生菜”等均为普通蔬菜，不具有上述疾病治疗功效。上述广告内容违反了《中华人民共和国广告法》第十七条的规定，构成普通商品宣传疾病治疗功能的违法行为。2020年3月，松江区市场监管局作出行政处罚，责令停止发布违法广告，并处罚款18万元。

　　案例六：上海却老斋生物科技有限公司发布违法广告案

　　当事人在东方购物电视频道发布“鸿山飞凤牌破壁灵芝孢子粉”保健食品广告，含有“最近湖北这种传播性的疾病又出现了”、“口腔溃疡就是免疫力低下呀，后来就经常吃我们的破壁灵芝孢子粉，吃了以后真的感觉到好多了”等广告内容，经查明，广告内容暗示其产品具有新型冠状病毒肺炎预防功能，并违法使用医疗用语，违反《中华人民共和国广告法》第十八条第一款第(二)项的规定，构成保健食品广告宣传疾病治疗功能的违法行为。2020年4月，杨浦区市场监管局作出行政处罚，责令停止发布违法广告，并处罚款6.75万元。

　　案例七：上海长语贸易有限公司发布违法广告案

　　当事人在东方购物电视频道发布“健美生维生素D 维生素C 咀嚼片”保健食品广告，含有“打赢这一仗！防病驱疫，提高免疫力是关键”、“如果你没有补充到充足的维C 可能会出现一些问题，第一点就是免疫力，你会免疫力低下...对于感冒和流感高发的一些季节，特别是传染性质比较强的一些季节，尤其建议大家要去多吃一些维C 了”等广告内容。经查明，广告内容暗示该保健食品具有新型冠状病毒肺炎预防功能，涉及疾病预防、治疗功能，暗示该产品为保障健康所必需，违反《中华人民共和国广告法》第十八条第一款第(二)、(三)、(四)项的规定。2020年4月，杨浦区市场监管局作出行政处罚，责令停止发布违法广告，并处罚款3万元。

　　案例八：上海市松江区岳阳街道凝翠百货商行发布违法广告案

　　当事人销售的产品套装包含1 包代茶饮，1个香囊、1 盒沉香和1 个口罩，在套盒包装上宣传“防疫抗瘟”。同时当事人将未标注中文产品名称、生产厂名厂址的口罩作为赠品赠送，以及未办理个体工商户住所变更登记，擅自变更经营场所等行为。当事人的上述行为违反《中华人民共和国广告法》第十七条、《上海市产品质量条例》第十五条第三款、《个体工商户条例》第十条的规定，构成普通商品宣传疾病治疗功能，未标注中文产品名称、生产厂名厂址，擅自变更经营场所等违法行为。2020年4月，松江区市场监管局作出行政处罚，责令停止发布违法广告，并处罚款2.67万元。

　　上海市市场监管局再次提醒，企业发布广告应当严格遵守相关法律，不得对商品进行虚假夸大宣传，普通商品不得宣传疾病治疗功能，不得明示或者暗示对预防、治疗新冠肺炎有功效。广大消费者发现上述违法广告的，可以拨打12315热线向市场监管部门投诉举报。（中新经纬APP）

(责编：李栋、值班)
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