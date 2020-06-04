专家：推进个人健康信息码国家标准与国际融合

人民网北京6月4日电 （记者乔雪峰） 医疗卫生信息化系统作为深化医药卫生改革的重要组成部分，在我国已经具备了一定基础。作为智慧医疗信息化服务平台产品的代表之一，个人健康信息码在目前的疫情防控以及复产复工的过程中发挥重要作用。

但由于不同地区的健康数据未实现充分互联互通，“一城一码”的现象给不少复工人员带来困扰。如何打通现有数据资源、克服“数据孤岛”现象成为当前亟需解决的问题。

3月18日，中共中央政治局常委会会议明确指出，低风险地区之间的人员和货物流动，必要的健康证明要做到全国互认，不得再设置障碍，不对人员采取隔离措施。“当前我国面临经济下行压力持续加大的形势，加快复工复产进程是把疫情造成的损失降到最低限度的前提。”中国城市发展研究会副理事长贺可嘉接受人民网记者采访时指出，实现健康证明互认，让劳动力各就其位，才能快速复工复产，稳就业，保生产，恢复经济社会秩序。

4月29日,市场监管总局(标准委)印发公告,发布《个人健康信息码》系列国家标准。该系列国家标准实施后，可实现个人健康信息码的码制统一、展现方式统一、数据内容统一，统筹兼顾个人信息保护和信息共享利用，适用于指导健康码相关信息系统的设计、开发和系统集成。贺可嘉表示，国家政务服务平台作为载体，推出防疫健康信息码与各地健康码对接，正是从技术层面解决健康码异地互信问题，实现健康码“全国一盘棋”的有效方案。

《个人健康信息码》系列国家标准包括《个人健康信息码参考模型》（GB/T 38961-2020）、《个人健康信息码数据格式》（GB/T 38962-2020）和《个人健康信息码应用接口》（GB/T 38963-2020）3项内容。贺可嘉告诉记者，国家标准的产生以及全国政务平台的统一应用、全国互认只是常态化疫情防控工作的第一步，标准设计以及场景应用上还有很多后续问题需要解决。

因此，贺可嘉建议，国家管理单位做好代码的顶层规划设计，采用可以统筹人、物品、时间和事件四个要素，具备纵贯记录时空能力的二维码编码体系（MA）idcode编码，通过其发布的智慧城市代码标识体系融合现有的个人健康信息码国家标准。

贺可嘉表示，智慧城市代码标识体系是在物联网的技术视角下，无歧视地对城市所需要管理的对象进行标识，编码结构可实现对标识对象身份信息和属性信息的管理，同时可实现对其它编码结构的兼容。“个人健康信息码如果采用符合国际标准的我国自主、安全、可控的二维码编码体系（MA）做好信息安全保障，可以有效避免受外国密码技术制约。”

此外，贺可嘉还指出，未来实现各国健康码互通互认，便于“个人健康信息码”在国际交往和国际合作中发挥作用，服务国际间正常交往和抗疫合作，助力我国参与全球公共卫生治理。

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