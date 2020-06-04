专家：航班奖励和熔断措施有利于统筹疫情控制与经济恢复

人民网北京6月4日电 （记者乔雪峰） 6月4日，中国民航局发布发布关于调整国际客运航班的通知，通知指出，自2020年6月8日起，民航局、外交部、国家卫健委、海关总署、移民局等共同建立专班机制，以入境航班落地后旅客核酸检测结果为依据，对航班实施熔断和奖励措施。

通知还指出，在风险可控并具备接收保障能力的前提下，可适度增加部分具备条件国家的航班增幅。 针对此次政策调整中增设的“航班奖励和熔断措施”，多位业内专家表示，此举紧跟疫情防控的最新进展，给出了复航中国国际航线航班的解决方案和实施路径，有利于统筹疫情控制与经济恢复，也有利于协调各航空公司及参与者改进疫情防控措施。

“此次‘熔断版五个一’政策很有新意。”民航资源网专家林智杰接受采访时表示，建立熔断奖惩机制，如果航司疫情控制得好，旅客测温严，确诊旅客少，可以多飞，如果疫情控制不好，就要少飞。这样不仅可以发挥航司积极性，减少输入疫情压力。更重要的是建立了一个机制，即如果疫情可控，国际航班量将能够持续增加，给航司、旅客和外国政府一个明确的预期。

航空分析师、民航专家王疆民则认为，航班奖励和熔断措施非常及时，不仅是防疫工作的继续，也是防疫经验总结基础上的开放步骤。当下，许多国家防疫工作取得了一定的成效，在此时实施“航班奖励和熔断措施”，不仅是一个新的阶段性开放，也对恢复经济和对外交往有着重要的意义。

中国航空运输协会专家委员綦琦也为民航局此次政策调整点赞。他指出，新政是我国政府响应国外航司恢复往返中国客运航班的合理诉求，基于我国目前的疫情防疫常态化和复工复产政策下民航领域的精准政策。新政靶向施策，给出了复航中国国际航线航班的解决方案和实施路径。

“在亚欧各国疫情普遍向好的大趋势下，实事求是地进行航班规划工作，是有利于结合疫情控制和经济恢复的。”民航专家李瀚明同时指出，奖惩结合的控制机制，有利于协调各航空公司及参与者改进疫情防控措施，从而改进全国乃至全球的乘机环境。

李瀚明同时建议，可以在航空公司之间建立相互交流防疫措施的联络机制，或许能帮助各航空公司共同达标，最终实现民航复苏和疫情防控的双赢。

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