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政商对话能源产业高质量发展：守牢安全 迫切转型

2020年06月04日14:12  来源：人民网-财经频道
 

《对策》：能源这个“饭碗”怎么端？

人民网北京6月4日电（许维娜）近日，人民网《对策》栏目邀请邀请了全国人大代表，陕西榆林市委副书记、市长李春临，全国人大代表、国家能源集团党组巡视组组长邵俊杰视频连线采访，聚焦能源安全话题，共同探讨榆林能源开发的未来发展之路。

榆林这碗“能源饭”还能端多久？“榆林作为一个能源大市，以目前的能源的利用方式和采掘方式来讲，榆林的能源再挖三百年都没有问题。”李春临表示，但三百年后榆林往哪里走，这就成了大问题，要紧抓产业转型升级，实现高质量发展。

“能源安全不只是煤的问题，而是一个整体的概念，包括能源消费、供给来源、安全、绿色生产等多个方面问题。”邵俊杰认为，这正是我国推进绿色转型的必经之路。

能源安全是必须守住的底线

据李春临介绍，榆林市目前探明的具有开采价值和经济价值的矿产资源有48种，其中核心的有四种资源。“如果按照现在的煤炭的采掘方式，仅仅是采卖初级能源，现在这一代的榆林人民生活没有问题，但是子孙后代会出现大问题。”李春临介绍，榆林是一个非常特殊的地方，地处在陕甘宁蒙晋五省交汇之处，北部地区是毛乌素沙漠，风沙草滩区，地质环境非常脆弱。南部地区是革命老区，黄土高原，也是沟壑纵横，比较干旱，生态环境十分脆弱。

能源安全是“六保”的重要内容。2020年政府工作报告提出：“保障能源安全。推动煤炭清洁高效利用，发展可再生能源，完善石油、天然气、电力产供销体系，提升能源储备能力。”李春临认为，要从多个方面下功夫。一方面是保证能源的稳定供应。另外，要解决如何清洁、高效、分质利用能源问题。

李春临指出，要加快能源转型升级。“截至目前，榆林市煤头、油头的化工产品在中国是排在第一的，比如甲醇到烯烃，已经建成产生240万吨。”据他介绍，1998年，国家纪委批复“陕北能源化工基地总体规划”，2003年陕西省委省政府开始布局榆林的国家能源化工基地的建设，提出了三个转化发展战略，第一是煤向电的转化，第二是煤电向载能工业品的转化，第三是煤油气盐向化工产品的转化。

能源产业向高质量发展转型更加迫切

在邵俊杰看来，能源企业绿色低碳和高质量发展转型更加迫切，技术改造、能源转型都需要大量的资金支持。

“从国际趋势上来看，煤电在减少，包括国家现在已经不支持煤电继续增长，要增长新能源。”邵俊杰坦言，新能源这个资源也是有限，能源技术需要突破。

但受电力需求放缓、煤价上涨等情况，现阶段煤炭价格高位运行，不少企业都处在亏损的局面。邵俊杰介绍，只要通过技术创新等方式，推进煤炭资源全面节约和高效利用，促进煤炭行业转型升级。

具体而言，目前洁净利用包含三方面，一是电厂少用煤，把度电煤耗降下来；二是要建立洁净电厂或者把把电厂规模扩大，超低排放增加，这是技术改造；三是二次能源的利用转化，如氢能、核能、太阳能等等。“这些都是国家能源集团在跟踪，在发展，在努力做的工作。所以说，这些工作做起来以后，才能跟上时代的步伐。”邵俊杰说道。

如何理解高质量发展？李春临认为，“高质量发展就是要健全榆林整个能源产业的全产业链，实现在榆林地区能源资源的吃干榨净，实现榆林产业门类的多元化，推进能源产业高端化。”

“从高质量发展角度考虑，不能单纯的挖煤卖，但我国的能源结构，不用煤是不可能的。”李春临说，中国的能源结构里边，煤炭依然是初级能源消费最大的。如榆林这种优质煤一定要让它做化工，可以替代石油，就可以腾出石油更大的空间，这也能保证国家的能源安全。

“能源创新，多能融合利用。”他表示，榆林市还在与中国科学院合作，共同创建“榆林国家能源革命创新示范区”，榆林除了有煤油气盐四种资源以外，还有很丰富的太阳能资源。

先过苦日子、紧日子，最后过上好日子

李春临称：“我们在没有疫情的时候已经开始过紧日子了，因为榆林是一个二元结构的城市，12个县市区里边，有很富裕的县城，也还有8个国家贫困县，在治理梁山吉东（音）连片地区的特困县，去年底的时候榆林才全面脱贫。另外，还有1.82万的贫困人口要在今年彻底摘帽。”

他强调，榆林政府一定要过紧日子，把老百姓的问题解决好。一定要把医院盖好、学校盖好，“老百姓的社会底线，兜底一定要兜住，让老百姓有更多的获得感、幸福感和安全建。”

国际油价暴跌也对国内的能源行业造成了一定冲击。“目前来说，受国际影响，我们能源企业过的是苦日子，第一季度的企业利润比预计下降不少。”邵俊杰说，还是要有信心，今年年底会有一个好的结果，包括挖潜创新，攻克技术难题，达成经营目标。

“一流能源企业的追求，安全要第一，效率要第一，绿色要第一，产品结构要第一，整个过程中间，技术必须领先。在这个过程中，还有很多的路要走，所以我们国家能源集团提出来了，叫‘一个目标、三型五化、七个一流’，通过具体细节来达到我们的最美好的目标。”邵俊杰总结道。

对于未来，李春临表示，榆林还要实现人与自然的和谐共生，建设黄土高原的生态文明示范区，把采空区包括各种资源破坏的区域，要把它恢复，复垦复耕，植树造林，把生态环境保护好，让这个地方成为一个塞上宜居的名城。

“我的目标希望榆林市成为人人都向往的‘中国能源之都’。”李春临表示，未来榆林的影响力不仅仅是能源的开采和深度转化，包括能源金融、能源教育等等。 

(责编：许维娜、夏晓伦)
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