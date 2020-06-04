人民网>>财经

为孤儿发声 林俊杰助力轻松筹六一童行动

2020年06月04日14:37  来源：中国网
 

　　2020年“六一”国际儿童节，轻松筹·轻松公益、中国互联网发展基金会、中国SOS儿童村协会共同开展以“NO CHILD ALONE—我想有个家”为主题的六一童行动，邀请著名音乐人林俊杰作为爱心助力大使，倡导全社会关注并帮助孤儿群体，用爱的暖意驱散孤单无助，让孤儿像普通的同龄人一样，享受家的温暖。

　　孤儿作为经济尚不独立、心智尚未成熟便失去父母照料的未成年人，很容易遭遇经济窘迫和情感匮乏的双重困难。中国SOS儿童村是由中国政府和国际SOS儿童村组织合作建立的，专门救助孤困儿童的儿童福利机构。2019年9月，由中国互联网发展基金会和中国SOS儿童村协会发起的“我想有个家”项目启动，先后通过不同方式影响和带动了一批爱心企业和个人参与到项目中。使得三区三州孤困儿童得到了进入SOS家庭，重获家庭温暖，并接受良好的家庭教育、学校教育和职业技能训练的机会，阻断了儿童隔代贫困问题。

　　此次六一活动期间，轻松筹·轻松公益、中国互联网发展基金会和中国SOS儿童村协会一方面为项目直接开展募捐，为孤儿提供更好的生活条件；另一方面邀请到爱心助力大使林俊杰，爱心推广大使王一博、井柏然，通过微博平台发布“我想有个家”#轻松画出爱#话题，号召网友在SOS儿童村孤儿们的画作上进行二次创作，共同描绘出心中的温暖家园。

　　目前，轻松筹在全球范围内拥有超过6亿用户，已经达成了20亿次爱心捐款。此次轻松筹携手社会各界力量为儿童村孤儿送温暖，也是轻松筹在与中国SOS儿童村等机构的配合中，进一步完善公益救助体系的举措。未来，轻松筹将继续利用平台优势，广泛动员包括慈善机构、社会组织、明星名人、爱心企业等在内的各种力量共同为关爱弱势群体发声，将公益援助合作的触角延展到各个领域，为更多社会弱势群体带来救助与帮扶，为我国慈善公益事业发展贡献力量。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved