为孤儿发声 林俊杰助力轻松筹六一童行动

2020年“六一”国际儿童节，轻松筹·轻松公益、中国互联网发展基金会、中国SOS儿童村协会共同开展以“NO CHILD ALONE—我想有个家”为主题的六一童行动，邀请著名音乐人林俊杰作为爱心助力大使，倡导全社会关注并帮助孤儿群体，用爱的暖意驱散孤单无助，让孤儿像普通的同龄人一样，享受家的温暖。

孤儿作为经济尚不独立、心智尚未成熟便失去父母照料的未成年人，很容易遭遇经济窘迫和情感匮乏的双重困难。中国SOS儿童村是由中国政府和国际SOS儿童村组织合作建立的，专门救助孤困儿童的儿童福利机构。2019年9月，由中国互联网发展基金会和中国SOS儿童村协会发起的“我想有个家”项目启动，先后通过不同方式影响和带动了一批爱心企业和个人参与到项目中。使得三区三州孤困儿童得到了进入SOS家庭，重获家庭温暖，并接受良好的家庭教育、学校教育和职业技能训练的机会，阻断了儿童隔代贫困问题。

此次六一活动期间，轻松筹·轻松公益、中国互联网发展基金会和中国SOS儿童村协会一方面为项目直接开展募捐，为孤儿提供更好的生活条件；另一方面邀请到爱心助力大使林俊杰，爱心推广大使王一博、井柏然，通过微博平台发布“我想有个家”#轻松画出爱#话题，号召网友在SOS儿童村孤儿们的画作上进行二次创作，共同描绘出心中的温暖家园。

目前，轻松筹在全球范围内拥有超过6亿用户，已经达成了20亿次爱心捐款。此次轻松筹携手社会各界力量为儿童村孤儿送温暖，也是轻松筹在与中国SOS儿童村等机构的配合中，进一步完善公益救助体系的举措。未来，轻松筹将继续利用平台优势，广泛动员包括慈善机构、社会组织、明星名人、爱心企业等在内的各种力量共同为关爱弱势群体发声，将公益援助合作的触角延展到各个领域，为更多社会弱势群体带来救助与帮扶，为我国慈善公益事业发展贡献力量。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)