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央行发布区域金融运行报告 区域经济呈现七大特点

李悦

2020年06月04日15:00  来源：北京晚报
 

　　2014-2019年各地区经济增长贡献率变化情况

　　2019年分区域新建商品住宅价格指数同比变化

　　2019年各地区社会消费品零售总额比重和增长率

　　5月29日，中国人民银行发布《中国区域金融运行报告（2020）》（以下简称《报告》），报告指出，2019年各地区经济运行总体平稳，结构持续优化，发展质量稳步提升，三大攻坚战取得关键进展。

　　2019年全年，我国东部、中部、西部和东北地区生产总值加权平均增长率分别为6.2%、7.3%、6.7%和4.5%，东部地区对全国经济的拉动和引领作用明显，中西部地区经济占比持续提升，东北地区经济新动能加速发展壮大。

　　产业转型加快 第三产业亮眼

　　2019年区域经济呈现七大特点

　　《报告》显示，2019年，区域经济金融运行主要呈现七大特点：

　　一是产业转型升级加快推进，区域经济结构继续优化。第三产业的贡献率比第二产业高 22.6个百分点，在国民经济中的“稳定器”作用进一步增强。

　　二是投资结构继续改善，制造业和新兴产业投资快速增长。

　　三是对外贸易增长放缓，利用外资继续扩大。中西部进出口总额增速显著加快，东部地区进出口总额增速有所下降。自贸试验区引资作用增强。

　　四是区域新旧动能转换加快，供给侧结构性改革继续深化。东部地区积极促进结构调整和新旧动能转换，步入了以科技创新为主导的发展新阶段。西部地区全年化解煤炭过剩产能近1800万吨，宁夏淘汰电石、建材等落后产能409万吨。东北三省全年共减轻企业和个人负担1291.8亿元，关闭煤矿、淘汰落后产能及落后煤电机组工作持续推进。东部、中部和西部地区工业企业资产负债率较上年有所下降。

　　五是城市群协同发展态势良好，核心区域引领作用不断加强。各地围绕制度创新、营商环境优化、人才培养等方面推进创新发展，京津冀、长三角地区和粤港澳大湾区（不含港澳）对全国经济增长贡献率升至43.1%。

　　六是推进金融供给侧结构性改革，金融切实服务实体经济。东部、中部和西部地区各项贷款增速分别较上年末下降0.6个、0.3个和1.2个百分点，东北地区增速较上年末上升1.4个百分点。

　　七是金融体系结构优化稳步推进，银行业金融机构总体稳健。

　　消费品零售总额上涨

　　新动能新消费成为新增长点

　　2019年，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.9%，涨幅比上年扩大0.8个百分点的主要原因是受到食品价格尤其是猪肉价格的拉动。与此同时，2019年社会消费品零售总额41.2万亿元，比上年增长8.0%。全国居民人均消费支出实际增长5.5%，服务性消费支出占比为45.9%，比上年提高1.7个百分点。

　　《报告》强调，2019年是5G商用元年，信息消费实现高速增长。随着乡村振兴战略稳步推进，乡村市场消费潜力得到释放，全年乡村消费品零售额比上年增长9.0%，增速快于城镇1.1个百分点。新兴零售业态快速发展，网上零售额比上年增长19.5%。传统零售业态加速转型升级，积极推进线上线下融合发展，直播电商、社交电商、生鲜电商等新业态快速壮大，天猫“双十一”期间，超过10万商家开通直播，超过50%的商家通过直播获得新增长。

　　房地产增速回落

　　信贷资源配置迈向“优化期”

　　2019年，全国商品房销售面积同比下降0.1%，增幅比上年下降1.4个百分点。而全国商品房销售额16.0万亿元，比上年增长6.5%，增速比上年回落5.7个百分点。2019年12月，全国70个大中城市新建商品住宅销售和二手住宅销售价格分别同比上涨6.8%和3.7%，涨幅较上年同期分别下降3.7个和4个百分点，房价涨幅有所下降。

　　2016年以来，人民银行按照党中央、国务院关于房地产市场平稳健康发展长效机制的部署要求，会同相关管理部门围绕“稳地价、稳房价、稳预期”目标，采取措施抑制资金过度流入房地产，取得了比较明显的效果。《报告》显示，2019 年末，全国主要金融机构（含外资）房地产贷款、个人住房贷款余额分别比上年增长14.8%和16.7%，增速分别比上年回落5.2个、1.1个百分点。

　　房地产贷款增速由2016年末的 27.0％降至2019年末的14.8％，减量近一半。与之相较，2019年普惠小微贷款增加2.1万亿元，是上年增量的1.7倍。这一减一增的两个数据表明我国信贷结构正在持续优化，各地区信贷资源配置进一步向国民经济重点领域和薄弱环节倾斜。

　　核心区域引领作用加强

　　北京地区经济平稳增长

　　伴随经济发展的空间结构发生深刻变化，中心城市和重要城市群正在成为承载发展要素的主要空间形式。2019 年，京津冀、长三角地区和粤港澳大湾区（不含港澳）对全国经济增长贡献率为43.1%，比上年上升0.5个百分点。

　　第三产业的优势得到凸显。2019年，长三角、珠三角、京津冀三大经济圈第三产业增加值比重和增速分别为 58.1%和7.4%，较全国水平高4.2和0.5个百分点。其中，京津冀经济圈第三产业占比最高，为66.8%，同比提升5.5个百分点。

　　首都北京产业高端化趋势明显，文化中心和科技创新中心定位愈加突显。根据《北京市金融运行报告（2020）》，北京市经济总体保持平稳运行，全年实现地区生产总值35371.3亿元，同比增长6.1%。2019年北京全市新经济增加值同比增长7.5%，占GDP的36%，新一代信息技术、人工智能和新材料产业增势良好，“文化+互联网”领域收入同比增长22%，新设科技服务业和文体娱乐业企业占新设企业的近五成。文/李悦 数据来源：中国人民银行

(责编：李栋、值班)
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