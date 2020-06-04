英孚、阿卡索师资调查:外教资质看"脸"不看"证"?

对比左右两张VIPKID教师资质展示页面中的评价，可以看到，左侧外教纵使拥有20年教龄，却依然缺少证件展示，并且差评也不只有一两条。

阿卡索官网“教师资质查询”功能进入后的页面截屏

上半年，受新冠肺炎疫情影响，线上教育摇身成为了孩子们获取教育培训的刚需。一时间，线上培训师资缺口骤增，本来就是“稀缺资源”的外教更成为了家长热捧的“香饽饽”。然而在极速膨胀的线上外教需求背后，越来越多外教资质、教学水平等问题暴露出来。

据中科院大数据挖掘与知识管理重点实验室发布的《2018年中国在线青少儿英语教育白皮书》显示，外教质量是家长选择教育平台的重要参考指标。近八成中国家长倾向于选择口音纯正、教学方式活泼的北美外教。而据2020年人民网两会调查结果显示，22%的网民认为“教师资质水平参差不齐”是校外培训机构面临的最大问题。

早在2019年8月，为整治外教机构的乱象，教育部办公厅等三部门就发布了《关于做好外商投资营利性非学历语言类培训机构审批登记有关工作的通知》，其中明确要求，聘用的外国籍教学人员，应当具有良好的职业道德、业务能力和信用记录，具有符合语言教学特点的相关国际语言教学资质认证，并取得相应的外国人工作许可证；聘用的中国籍教学人员应当具有良好的思想品德和相应的培训资质。

但是，事实上，很多在线英语教育培训机构正在聘用的外教却让人担忧。部分机构对外宣称外教们经过严格挑选，教学素养极高，但实际却放宽了外教资格证的审核把关。还有些机构虽然打出所有外教都有相关资质的说法，但是却在其官网上并未查询到外教相关资质。

为了方便学生和家长和其他消费者作出正确、合理的消费判断，产经新闻深度报道组近日对北京在线教育培训机构，特别是对家长关心的在线英语教育培训机构进行了调查。通过调查发现，K12英语类教育培训机构仍然存在不少外教资质问题。

外教资质备受质疑

VIPKID如何保障7万外教资质？

作为时下在线外教领域头部机构的VIPKID在其官网上显示，目前，他们已拥有7万余位纯北美优质外教，并且都具备1年及以上教学或教育辅导经验，许多外教拥有5年以上教龄，更不乏10-20年教龄的资深外教。这些表面上的介绍无疑给家长们带来了一种师资力量雄厚，教师水平极高的“感觉”。

然而，在这些“专业”的描述背后，产经新闻深度报道组却在“VIPKID英语”APP上发现了部分外教“无证上岗”等问题。

据调查，“VIPKID英语”中正常的外教信息界面都显示有资格证明的展示栏，点击证书链接可以直接跳转看到该外教相关证书的电子扫描件。外教的电子版证书就如同国内教师的教师资格证编号一般，是用户识别上岗授课人员是否具有相关资格的重要判断依据。

然而，并不是所有VIPKID的外教都“愿意”将电子版证书展示出来，部分外教资格证明上只显示着：“已通过某地区教师资格证考试”，但具体证书的展示却空空如也，仅仅凭着一句话就将教师资质草草说明，敷衍了事。更有甚者，某些外教的信息介绍上显示教龄长达数十年，但资格证明一栏干脆直接省略，甚至没有留下任何跟教师资格相关的其他信息。

展示出证书就可以对外教资质问题放下心了吗？实际情况可能也并非如此。根据外国人来华工作许可制度规定，外国语言教学人员属于B类外国专业人才，在国内上岗，必须取得工作许可，原则上应从事其母语国母语教学，取得大学学士及以上学位，具有2年以上语言教育工作经历。英语外教办理《外国人工作许可证》，需要“国际英语教师资格证书”，中国外专局主要认可TESOL和TEFL两种英语资格证书。因此有无TESOL/TEFL证书，已经成为在线教育业界衡量外教是否具备教学资质和能力的重要标准。

事实上，在“VIPKID英语”中，就算部分外教持有电子版资格证书，但其中一部分的证书却并非是最具国家与社会认可的TESOL与TEFL证书，而是说服力欠佳的Teaching License（教学许可证）证书。详细统计下来，没有一年以上教龄、没有电子版证书展示、证书非TESOL/TEFL的外教并不在少数，这不禁让我们对VIPKID官网宣传页面对于师资的展示与教学质量的宣传画上了一个大大的问号，仅仅是部分的调查就有这么多外教师资展示不合格或者欠佳，再回归到其官网介绍到的7万余名外教数量及每年服务的用户数量，似乎需要消费者更多的关注、谨慎和思考。

查询繁琐 先买课再看教资

培训机构在为外教隐藏什么？

外教资质缺失是培训机构的一个问题，而如何让消费者查不到外教资质、增加资质查询难度则是另一个问题。

在2019年7月12日发布的《教育部等六部门关于规范校外线上培训的实施意见》（以下简称《意见》）中明确说明，聘用外籍人员须符合国家有关规定。要在培训平台和课程界面的显著位置公示培训人员姓名、照片和教师资格证等信息，公示外籍培训人员的学习、工作和教学经历。而在实际调查中，产经新闻深度报道组发现包括VIPKID、阿卡索、英孚等培训机构都存在查询外教资质过难，甚至“隐藏”外教资质的问题。

调查过程中，产经新闻深度报道组试探性地打开了“VIPKID英语”APP，进行相关测试。经过5分多钟的浏览、点击，记者才在一处隐蔽的角落发现了教师资质的蛛丝马迹。当记者在APP中切换到“课程栏目”，点开“本周课程”右边显示“课程表”的灰字，再进入“我的老师”分栏，页面弹出提示“筛选老师”后点击“马上筛选”，用户才能看到一位位外教的信息。

经产经新闻深度报道组粗略统计，对于绝大多数普通消费者而言，从进入“VIPKID英语”到查询到教师资质展示页面，需要用户连续进行5步操作，这对刚刚使用VIPKID的一般消费者而言可能需要花上至少5分钟。

值得一提的是，早在今年5月，北京晚报产经新闻深度报道组已经针对VIPKID等培训机构老师资质等问题进行了报道。但截止到6月2日，记者发现“VIPKID英语”APP虽然已在5月份的基础上进行了改版，但改版的方向却是如上文所说，将师资展示界面变得更为隐蔽，而在外教资格证书展示方面的问题依然没有得到有效解决。

VIPKID查询外教资质难的问题并不是个案，其他部分K12英语培训领域的头部机构也存在类似问题。

例如，在外教1对1培训机构阿卡索的官方介绍页面上，详细说明了其团队中的外教都具有国际专业英语教学资格认证TESOL及各行业工作背景。但在其官方授课平台上却并没有公示相关外教证书资质。记者在电话咨询客服人员关于外教资质问题时，客服人员称有专门页面可提供师资情况查询。

但当记者打开相关页面后，弹出的页面却是约课内容。当追问客服人员如何才能查询到外教资质时，客服人员又以需要先试听课程，注册成为会员后才能获取相关外教资质等情况为由拒绝提供。也就是说，在阿卡索，消费者在约课或买课前是无法看到外教的相关资料信息，想要知道外教究竟有没有资质，只能先掏出真金白银买阿卡索的收费课程。

同样的情况也出现在英孚少儿英语。据产经新闻深度报道组调查了解，英孚少儿英语也未在其官方网站公示其外教资质。当我们电话咨询客服时，客服推说让消费者到线下门店找相应课程顾问了解具体情况，并以机构旗下的外教人数太多为由，不能将所有外教的资料发布在网上。当我们追问如线下门店外教与线上授课外教不一致而产生退班退费等问题后，电话客服却以不会出现这样的情况，如出现这样的情况再咨询为由挂断了电话。

这些外教机构的行为或许是在逃避自己外教资格的硬伤，倘若真的对自己机构团队中的外教资格十分自信，为什么还要以先买课再看外教信息，以及人数太多无法展示所有外教资质这种本末倒置、缺乏说服力的解释，拒绝消费者了解更多的外教信息呢？

英语作为高考的三大主科之一，无论是学校的要求 ，还是家长的期待，受到如此高度重视都在所难免。同时，家长对于孩子学好英语、用好英语的急迫心理也可以理解，但“病急不能乱投医”，越是急切的市场需求越是容易滋生出机构和外教鱼龙混杂、良莠不齐等各种问题。

在此也提醒学生和家长，在选择外教机构时切记擦亮眼睛，在选择外教时不要只看“脸”不看“证”，让一些水平不高，没有资质的外教机构钻了空子。

(责编：李栋、值班)