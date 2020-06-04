数字化工具推动“地摊经济”提档升级

“人间的烟火，中国的生机。”6月2日，微信支付面向超5000万小微商家发布“全国小店烟火计划”，在线下线上一体化、福利补贴、商家教育指南、经营保障支持方面输出四大全新数字化政策，助力小微商家、高效快速走出困境，实现增收，持续通过低门槛的数字化工具能力推动“地摊经济”、“夜经济”提档升级，让小微商家实现长期可持续经营。

“线下线上一体化”是此次计划中为小微商家加码提供的数字化工具能力，让更多小微商家在疫情中、疫情后快速实现线下线上生意一起做。基于小微商户智慧经营工具“收款小账本”小程序，结合下单助手、朋友会员帮助商家低门槛打造数字化经营模式，提高线上运营效率。商家可通过小程序店铺模板快速搭建线上门店，录入门店商品并生成下单码，一键发送给顾客好友；同时通过“朋友会员”功能配置折扣优惠活动，在朋友圈及社群宣传拓展客户流量，为线下摊店引流提升复购率。此外，还为商家提供物料等营销支持。包括免费下载门店经营海报、智能播报音箱，帮助商家提升线下门店形象和推广能力。

作为国民经济的重要组成部分，个体商户与商家的经营关系着区域经济的稳定，目前全国共有个体工商户8000多万户。长期以来，微信支付依托以支付工具为基础的智慧经营方案，助力平台超5000万个体商户与商家低成本、低门槛实现数字化经营。

疫情期间，更面向部分行业特别是疫情相关商户提供费率优惠和减免。针对武汉地区小微商家，还特别发布“小店”四大扶持政策，通过在收款安全保障、门店形象提升、数字化经营、产品能力的支持，缓解武汉小微商家经营压力。此次发布的“全国小店烟火计划”，进一步整合各项工具能力，加码小店经济。

随着疫情防控形势逐渐向好，“地摊经济”、“夜经济”等老百姓喜闻乐见的经济模式获得新一轮发展，微信二维码生态数字化的“低门槛、低成本、快部署”三大特点，为小微商家经营提供有力支撑，推动我国数字经济进阶发展。大量小微商家甚至街边摊档通过运用微信社群、微信小程序、到家业务等数字化运营工具和解决方案，快速实现线下线上一体化经营，找到新的营收增长点。

湖北襄阳市襄城区一处丁字路口的便利店老板娘张女士，疫情以来将生意搬到微信群，开启了“码上”的生意；广州市天河区某便利店老板陈先生，通过“收款小账本”小程序的“下单助手”功能，为顾客提供不接触的线上下单服务，疫情期间门店整体销售额反而有所增长。未来，微信支付还将通过数字化经营工具持续普惠小微商家，为经济发展注入新动能。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)