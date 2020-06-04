商务部：今年前4月我国服务贸易总额15144.3亿元

人民网北京6月4日电 （栗翘楚）在经济全球化新的十字路口，以服务贸易为重点的国际贸易新趋势正在形成，为经济全球化增添了新动力。受新冠肺炎疫情影响，今年1-4月我国服务贸易发展情况如何？6月4日，商务部新闻发言人高峰在例行新闻发布会上介绍，今年1-4月，我国服务进出口总额15144.3亿元（人民币，下同），同比下降13.2%。其中，出口6055.3亿元人民币，降幅收窄至2.2%；进口9088.9亿元人民币，下降19.2%。4月当月，我国服务进出口总额3616.6亿元人民币，下降20.1%。

高峰表示，今年1-4月我国服务贸易主要呈现以下特点：

一是4月当月服务出口增长由负转正。随着我国采取的一系列推动企业复工复产和稳外贸稳外资的政策措施初显成效，4月当月我国服务出口1612.9亿元人民币，同比增长3.5%，扭转了疫情发生以来单月出口连续下降的局面。其中，知识产权使用费出口57.4亿元，增长54.9%；个人文化娱乐服务出口9.8亿元，增长28.9%；电信计算机和信息服务出口382.2亿元，增长28.5%；运输出口312.3亿元，增长23.3%；保险服务出口30.2亿元，增长20.3%。

二是服务贸易逆差大幅减少。4月，我国服务进口2003.2亿元，下降32.5%；服务贸易逆差同比下降72.3%至390.3亿元，减少1019.2亿元。1-4月，我国服务贸易逆差同比下降40%至3033.6亿元，减少2023.7亿元。、

三是知识密集型服务贸易占比继续提高。4月当月，知识密集型服务进出口1704.3亿元人民币，增长3.8%，占服务进出口总额的比重达到47.1%，提升10.8个百分点。1-4月，知识密集型服务进出口6373.7亿元，增长6.7%，占服务进出口总额的比重达到42.1%，提升7.9个百分点。

(责编：栗翘楚、孙阳)