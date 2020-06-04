商务部：24项措施支持湖北自贸试验区加快发展

人民网北京6月4日电 （杨曦）商务部新闻发言人高峰在今日召开的例行发布会上介绍，为进一步加大对湖北疫后重振的支持力度，近日，商务部研究出台了支持中国（湖北）自由贸易试验区加快发展的若干措施。
据介绍，该措施在提升贸易发展质量、优化营商环境、完善市场运行机制、深化国际经贸合作、加强组织保障等5个方面推出了24项具体措施，支持湖北自贸试验区发挥全面深化改革和扩大开放试验田的作用，激发市场主体活力，增强发展新动能。
主要包括以下几点：
一是培育湖北外贸发展新动能。支持湖北自贸试验区建设国家外贸转型升级基地、开展跨境电商零售进口试点，支持相关片区建设跨境电子商务综合试验区、创建服务外包示范城市等。
二是建立健全外商投资促进、投资服务、投资保护等工作机制。积极为湖北自贸试验区外资企业纾困解难，推进重点外资项目落地，支持企业复工复产，不断优化营商环境。
三是支持湖北自贸试验区结合发展定位先行先试，探索建立反向定制（C2M）产业基地，推动产业链深度融合；支持有关片区开展供应链创新与应用试点，完善战略性新兴产业供应链体系；为培育建设国际消费中心城市提供指导，推进消费升级、服务升级。
四是利用双边经贸合作机制和中国国际进口博览会、中国—北欧经贸合作论坛等展会、论坛平台，发挥驻外经商机构作用，积极支持湖北自贸试验区开展国际采购、投资促进、人文交流等国际经贸合作。
五是支持湖北自贸试验区进一步做好制度创新成果复制推广工作，围绕战略定位深入开展差别化探索，加强人员交流及专题培训，推动湖北自贸试验区高质量发展。
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