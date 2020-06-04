商务部：全国零售各业态限额以上企业复工率超95％

人民网北京6月4日电 （栗翘楚）“商务部之前表示将在常态化疫情防控中推进流通企业复商复市，强化对商贸流通领域支持力度，促进消费回补和潜力释放。请问目前进展如何？”针对记者提出的问题，商务部新闻发言人高峰在今天召开的例行新闻发布会上介绍，根据商务部监测，截至6月1日，零售各业态限额以上企业复工率超过95％，商务部确定的11条改造提升试点步行街店铺开业率达到了94.5％，客流量和营业额分别恢复到去年同期的80.3％和81.6％；5月下旬，重点监测零售企业日均销售额比5月中旬增长4.8%。
另据国家统计局数据，5月份零售业、餐饮业商务活动指数保持在55%以上，其中，零售业商务活动指数连续三个月在50%的荣枯线以上，餐饮业连续两个月在荣枯线以上，显示消费市场保持回暖复苏的良好态势。
高峰表示，关于支持商贸流通领域小微企业，我们将会同有关部门，以推动发展小店经济为主要抓手，加快小店便民化、特色化、数字化发展，推动形成多层次、多类别的小店经济体系，促进商贸流通小微企业增加就业、扩大消费、提升经济活力。
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