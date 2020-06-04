小店经济“复活”：西安饺子馆开菜鸟驿站自救

西安高新区，早上9点到晚上9点半，是橡树街区菜鸟驿站的营业时间，也是“陕西水饺家宴”的营业时间。
饺子馆是老店，49岁的老板李恺是陕西武功人，做餐饮30年，有了自己的餐厅，生意一直红火。没想到，一场疫情突如其来，“对餐饮行业有着很大的影响。”
每月3万“负债”，开菜鸟驿站自救
2月中旬老李回西安时，小区还封着。他提前联系好社区，待在家自我隔离。
从窗户往外，他看到街上只有快递没停。不过，因为不能进小区，都把快递摆在地上。当时天还冷，快递员路边等着不方便，大家取快递也不方便。
一边是饭店扛不住，一边是快递闲不住。细琢磨下，他有了新思路——之前他接触过菜鸟驿站，帮大家免费存快递，有空时去取就好。
“都是服务业方便街坊，也是小店生意的延伸，做快递可以和业主拉近距离，也能带动餐厅。”
拿定主意，说干就干。他上网申请入驻，和城市经理沟通，电话联系门面装修改造……隔离期满了，菜鸟驿站也开好了。
“不开张愁死，开了张亏死。”每个月光成本就是3万，为了活下来，老李把饺子馆一部分隔出来，开了家菜鸟驿站，给街坊免费保管快递，方便大家寄快递。
3月后，因疫情按下一个多月暂停键后，随着政策许可，老李的饺子馆和新开的菜鸟驿站都营业了。
店小二兼职快递员，生意活了
事后回想，老李觉得当时决定太对了：“疫情改变了大家的生活方式。”
做了30年餐饮，这次做快递，老李觉得是一次机会：大家已经离不开快递，包裹只会越来越多。服务好了，人就多了；有人就有需求，不说餐饮，做什么都好。“自己要有造血功能，救活自己。”
现在，他的菜鸟驿站每天方便400多位街坊，加上寄快递收入，菜鸟驿站本身有了收益，更重要的是带来人气。
饺子馆的工作有规律：中餐、晚餐忙，上午、下午空。上午、下午正好是快递上架时间。“店小二都是兼职快递员，没几分钟，快递码得整整齐齐。”他说。
店就在小区门口，街坊都从这里进出。有人取个快递，顺便吃盘饺子；也有人在家订餐，员工送个盒饭，也顺便送个快递。方便。
快递引流起了作用，现在，饺子馆客流量已经恢复到疫情前60%。
跟了老李12年的员工，不用担心失去工作了。快递不仅救活饺子馆，还解决了8个人的就业。
驿站“小店经济”点亮社区
生意终于活了。6月3日，老李在店里贴出一张告示：
“出门在外，都不容易。如果您遇到困难，肚子饿了，这里可以免费请您吃水饺。”
这不是一时的冲动。在高新区一带，老李是有名的热心肠：日常助人为乐不说，饺子馆长年为环卫工人准备热开水；工人如果自带饭菜，店里可以帮忙加热；每年冬至，他会给大家准备热腾腾的饺子。
“一份饺子不算什么，希望大家都好。”老李说，菜鸟驿站让自己挺过来了，贴告示是想有个回馈，让更多人感受到一份支持。
菜鸟驿站不仅引流。街坊在网上买东西，比如鲜花、生日蛋糕等，家里没人，就会放在店里。“现成的10多个冷柜，大家随便放。”
接下来，老李在接入驿站的团购、商业等，还可以给街坊做餐食半成品加工，利用人流嫁接更多的服务，也想着在快递和社区服务上做更多文章。
“饭店打烊迟，菜鸟驿站就一直开着，大家方便了，随时可以取到快递。”老李的小店，点亮了社区。
一家小店，是生计，也是生活；一间驿站，是就业，也是人间烟火。在全国，数万个菜鸟驿站支持家庭创业：每开一家菜鸟驿站，平均可增加2人就业。作为城市经济毛细血管，正在为百姓日常生活提供便利。（许维娜）
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