商务部：中国没有出现外资撤离、产业链供应链外迁的情况

人民网北京6月4日电 （栗翘楚）近日，有外媒报道“去中国化”“将供应链搬出中国”的言论，印度、越南等东南亚国家也加速吸引产业转移，对此，商务部新闻发言人高峰在今天召开的例行新闻发布会上表示，目前，中国没有出现外资撤离、产业链供应链外迁的情况。相反，由于中国稳定的营商环境、较强的综合竞争优势、超大规模的市场优势和内需潜力，许多跨国公司正考虑在中国扩张产业链。

高峰表示，国际产业链供应链是在经济全球化过程中企业长期选择形成的，体现了全球各经济体的优势、分工与合作。中国将坚定不移扩大对外开放，继续放宽外资市场准入，扩大鼓励外商投资范围，推动国内产业链供应链提质升级，积极构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。

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