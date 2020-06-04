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新城控股多地发起公益活动

2020年06月04日17:28  来源：人民网-财经频道
 

5月30日，新城控股幸福会联手中国社会福利基金会免费午餐基金，共同发起“WALK FOR LOVE为爱而动”公益活动。据了解，该活动是新城控股(601155.SH) 为业主打造的专属公益活动，面向全国新城业主发起号召，鼓励业主在运动健身的同时，与新城一起参与到有意义的公益之旅中。

据悉，当天活动吸引了来自全国各地300名新城业主的踊跃参与。业主们上传自己在规定时间内挑战10000步的运动截图，新城控股将为其向乡村儿童送去一份免费午餐，守护孩子们健康成长。活动当天已有159人成功完成挑战。活动还将于6月13日和6月20日继续开展，累计将捐出5000份免费午餐。

而在此前的5月14日，新城控股住宅开发事业部杭州区域公司还开启“小膳大爱，援鄂未来”公益捐步活动，面向更广泛的人群发起爱心助力，温暖乡村儿童的成长之路。不仅以创新性的捐步形式为爱助力。

新城控股还以“七色光计划”的名义接力开启公益之旅，在杭州、南宁、包头、惠州等地，通过丰富多样的公益形式点亮爱与希望，持续传递正能量。

在杭州，新城控股住开事业部杭州区域公司“小膳大爱，援鄂未来”以“七色光计划”的名义开展公益捐步活动，参与者每捐出4000步，新城控股就为湖北乡村儿童捐助一份营养午餐。活动不仅引发了新城内部员工在微信群、朋友圈刷屏参与，还吸引了高校社团、各地志愿者团队的积极参加，并组成32支爱心队伍为爱行走。

数据显示，“小膳大爱，援鄂未来”公益活动共吸引了近5000人参与其中。此外，新城控股杭州区域公司还升级配捐款项，最终完成捐步1亿步。这笔捐献给中国社会福利基金会免费午餐基金的善款，将全部用于支援湖北乡村儿童免费午餐项目，以行走为孩子们“加餐”。

自2013年以来， 新城控股集团自创的公益品牌“七色光计划”，在教育平权、儿童健康、绿色社区、环境保护、人道救助、文化工程、体育运动等版块进行公益创新。

以”七色光计划“旗下核心项目”光彩图书馆“为例，截至2020年1月，“光彩图书馆”的足迹已遍及14个省份48所乡村小学，捐献图书12万余册，有2000余名来自全国各地的志愿者参与，使近8000名学生获得帮助。

新城控股相关负责人表示，未来将进一步丰富“七色光计划”公益内涵、创新公益形式，推动其在更广范围内落地，持续为幸福生活赋能。（房晓雯）

(责编：许维娜、夏晓伦)
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