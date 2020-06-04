佳兆业：以“地产+城市更新+产业”驱动企业发展

今年是佳兆业集团成立21周年。据了解，佳兆业旗下已经拥有六大上市平台，包括佳兆业集团控股、佳兆业美好集团、佳兆业健康集团、佳云科技和双林生物。此外，佳兆业集团还拥有20多家集团及专业公司。

2019年8月，在佳兆业中期业绩会上，佳兆业董事会主席郭英成感叹：“我们真的运气不错。”在继《粤港澳大湾区发展规划纲要》出台后，《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》发布。大湾区和深圳先行示范区的双重利好，让扎根深圳、深耕大湾区的佳兆业感受到新时期的“东方风来满眼春”。

在郭英成看来，顺应着中国经济结构调整和变化，佳兆业加速了在大健康、新科技、文体等领域布局。用创新探索来解决长远发展的问题，这是植根于深圳的佳兆业骨子里的基因。面对未来，佳兆业强调将以“地产+城市更新+产业”的“三驾马车”驱动企业发展。

公开资料显示，佳兆业1999年于深圳起家，以城市更新业务为主，包括旧工业区、城中村、烂尾楼、老旧住宅小区的改造。

2011年，佳兆业组建了专业城市更新公司——佳兆业置业发展（深圳）有限公司，并发展为佳兆业城市更新集团控股有限公司，成功改造20余个项目。

截至2019年，佳兆业拥有城市更新项目147个，项目占地面积超过4200万平方米。2019年6月，佳兆业城市更新白皮书《城市运营核心逻辑——美好生活的责任与荣耀》正式发布，首次系统地向外界展示其在城市更新领域的逻辑思考。

从第一个旧改项目奠定立业根基之始，佳兆业就有着自己的打造逻辑：一方面是注重低成本的土地拓展，以收购烂尾项目起步；另一方面是发展边缘区域市场，避开与中心市场的正面竞争。

佳兆业相关负责人表示，应从三方面加以重视：一是如何系统地导入社区的文化内涵，形成独特的社区文化理念；二是如何消弭周边环境的不利影响，确保项目与周边环境的和谐共生原则；三是在空间升级中引入多元产业，丰富城市产业形态。

此外，佳兆业也不忘回报社会。在抗击新冠疫情中，佳兆业向武汉和孝感捐款1000万元，又推出文体、商业和科创集团集体免租，并持续向抗疫前线捐款捐物。截至2019年，佳兆业捐赠公益慈善项目共超过80个，总金额超过15亿元。（许维娜）

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