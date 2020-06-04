助力脱贫攻坚 云南7位县长直播推介特色产品

人民网北京6月4日电（许维娜）“网友们多多下单，通过消费扶贫，助力全县人民与全国人民一道同步进入小康”、“曲靖的农产品、好风光很多都是出自贫困地区，希望通过这次直播，让大家更多地了解曲靖，多买我们的农产品，多到曲靖旅游”……5月29日-31日，来自云南的7个国家级贫困县的县领导，走进抖音直播间，推介当地特色农产品，助力脱贫攻坚。

嘉宾们重点推介7个贫困县（市）的25款代表性特色产品。（人民网许维娜 摄）

据悉，此次扶贫直播活动由云南省委宣传部、云南省驻京办、云南省扶贫办、云南省商务厅联合抖音“县长来直播”项目共同发起，重点推荐了泸水市、福贡县、兰坪县、会泽县、镇雄县、广南县、宁蒗县7个尚未脱贫的深度贫困县产品，以及部分云南特产、非遗产品等。

现场集中展示了“云集市”、“云厨房”、“云直播”等节目。云南省驻京办相关负责人表示，3天直播累计吸引了513万网友观看，销售产品29.5万件，销售额超1510万元。

值得一提的是，此次直播重点推介7个贫困县（市）的25款代表性特色产品，包括广南八宝贡米、镇雄云笋、会泽洋芋等。

直播间现场推介特色产品。（人民网许维娜 摄）

“八宝米作为广南的传统优势产业，当地特殊的气候和水土条件，蕴育了八宝米具有油脂芊、颗粒大、滑感强、形色美、有弹性、营养丰富、蛋白质含量高等特异品质。” 广南县人民政府分管农业副县长梁忠在接受人民网财经采访时表示，把做强做大八宝米产业作为带动贫困户增收脱贫的主导产业，加大标准化基地建设，培育扶持龙头企业，以订单生产为主要带动模式，产业发展取得了明显成效。

“镇雄的云笋以其特有的鲜、香、嫩、脆品质举世闻名，被喻为‘笋中之王’、‘笋中之冠’。吃完云笋不想肉。”镇雄县副县长邹道葵向网友们推荐了当地的云笋。他说，镇雄山清水秀，适宜的气候和土壤孕育了中国罕见的野生云笋，尤以3月筇竹笋及9月方竹笋为珍。

全国人大代表、中国工程院院士朱有勇也到直播间助力云笋推广。“筇竹笋和方竹笋好啊！富含铁、锰、锌、铜、硒等微量元素。而且丰富的膳食纤维能有效地降低胃肠粘膜对脂肪的吸收，是减肥降脂的好产品。”

“通过这次活动，可以让农民学会做市场、学会卖东西，帮大山里优质的农产品卖到大城市去。”朱有勇向人民网财经表示，希望更多的人来助力脱贫攻坚。

“今天带来的草莓干产自中国夏季草莓之乡会泽县，经冷热风交替烘烤，精确掌控时间和温度，锁住18%的水分，口感软糯丝滑，香气沁人、甜而不腻。会泽的大洋芋也很有名，先后通过国家地理标志登记保护和A级绿色食品认证，吃起来软糯香甜，皮薄，营养特别丰富。”曲靖市会泽县副县长王志燕在直播间推荐道。

据曲靖市常务副市长杨中华介绍，曲靖是国家乌蒙山片区和石漠化片区交织的连片特困地区，也是云南省脱贫攻坚的主战场之一；全市未脱贫人口9.92万人，大多位于深度贫困地区。

会泽县就是曲靖市唯一尚未脱贫的国家级贫困县，目前贫困发生率为7.67%。“会泽大洋芋、草莓都是农户们早出晚归，勤劳呵护的成果，宝宝们每下一单，就是帮助农户们增加收入，也是对我们脱贫致富最大的支持。”王志燕说。

此外，昭通市市长郭大进、丽江市副市长金振辉，以及泸水市、广南县、兰坪县的县市长们，也走进了抖音直播间，向网友们推荐了巧家红糖、青刺果油、泸水咖啡、八宝贡米、菌汤包等各地特色产品。抖音创作者“贫穷料理”，全国政协委员、新东方创始人俞敏洪，全国政协委员、国家一级演员茸巴莘那也走进县长直播间，共同助力脱贫攻坚。

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