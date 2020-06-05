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二〇二〇年中国国际服务贸易交易会组委会召开会议

胡春华主持

2020年06月05日05:20  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京6月4日电  2020年中国国际服务贸易交易会组委会第一次全体会议4日在京召开。国务院副总理、组委会主任委员胡春华主持会议并讲话。他强调，要认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，扎实做好各项筹备工作，确保办出特色、办出成效、办出高质量，努力实现打造“全球最有影响力的服务贸易国际一流展会”的目标。

　　北京市委书记、组委会第一副主任委员蔡奇出席会议。

　　胡春华指出，在当前国际疫情持续蔓延和全球经贸形势异常严峻复杂的背景下，举办一届成功的服务贸易交易会，对于做好“六稳”工作、落实“六保”任务，展示我国坚定不移扩大对外开放的决心，促进经济全球化，加强国际经贸合作具有重要意义。

　　胡春华强调，做好今年服务贸易交易会筹备工作时间紧、任务重，各成员单位要进一步增强紧迫感，科学评估全球疫情发展变化，抓紧细化完善总体方案和各项预案，全力做好峰会、论坛等重大活动组织和保障工作，尽快启动招商招展工作，加强供需对接和成交促进，扎实推进新闻宣传工作，进一步提升服务保障水平。要建立健全工作机制，明确职责分工，加强协调配合，形成齐心协力、共同办会的强大合力。

　　2020年中国国际服务贸易交易会组委会各成员单位参加会议。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月05日 02 版）
(责编：冯粒、曹昆)
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