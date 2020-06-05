线上线下 精良精彩（一线调查·关注复工复产）

北京京剧院近期排练的现代京剧《许云峰》，将于六月七日以“云首演”形式在互联网观剧平台“东方大剧院”线上直播。

王 琪作（新华社发）

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在常态化疫情防控前提下，文娱产业的复工复产正稳步推进。一段时间以来，文娱产业线上线下并行发展，创新创作潜能得到激发，作品形式不断丰富。这些有益的创新和探索，既挖掘出更多文娱产业发展潜力，也丰富了观众的业余文化生活，为产业发展打开了更广阔的空间。

“终于等到你！”“文化场馆有序恢复开放，我们熟悉的文艺生活又回来了！”“虽然有所限制，但能看到展览、演出，还是很让人兴奋的！”……聆听悠扬的音乐、参观熟悉的展览、欣赏精彩的演出，近日，在充分做好常态化疫情防控的前提下，文娱产业安全有序复工复产，丰富市民文娱生活。

线上演出 互动圈粉

新业态打开增长空间，拓展艺术欣赏形式，丰富观众业余生活

“中国音乐剧加油”“演出行业的全新探索，哪怕不够完美，也很值得点赞”……5月19日，中国歌剧舞剧院原创音乐剧《一爱千年》在优酷播出，有网友这样评价。根据优酷提供的数据，直播当天关注度破20万，点赞数近45万。

疫情防控期间，这部音乐剧创新提出“先线上首演、再线下巡演”的理念，这是在国产原创音乐剧推广中的首次尝试。直播中，主创团队还与网友分享了创作理念和疫情期间特殊的排演方式，受到网友欢迎。

“这种直播形式，不仅加强了主创与观众的互动，还扩展了演出平台，能引发更多共鸣。”一名网友说，自己平时特别喜欢音乐剧，但线上看首演还是头一回，一次性把台前幕后的故事都了解了，觉得很过瘾。

过去几个月，线下演出基本暂停，但创作、排练、宣传等艺术生产的基本环节仍在有条不紊地进行。

“原来专业芭蕾舞演员都是这样训练的”“既有专业性，又有趣味性，简单易学”……日前，中央芭蕾舞团推出的一系列网上“云练功”——《芭蕾小课堂》和《芭蕾音乐小课堂》等新媒体作品，不少网友被成功“圈粉”。从最基础的力量拉伸、肢体协调训练，到芭蕾舞基础的手位、脚位等舞蹈动作讲解，以及芭蕾舞发展历史知识普及、芭蕾舞剧鉴赏等内容均有涉及。

演出“上线”，院团“圈粉”……艺术欣赏借助互联网不断被普及，培养了更多的潜在观众。众多院团通过形式多样的线上创新，为未来发展提供了更多可能性，也丰富了观众的业余生活。

录制上云 增强趣味

新形式激发创新潜能，推出新颖特别节目，积极回应社会关切

“在剧组全体演职人员的共同努力下，我们一起克服了困难，保障了拍摄工作的顺利进行……”不久前，《大江大河2》剧组宣布复工拍摄并顺利杀青。据了解，在常态化疫情防控前提下，目前不少剧组已开始复工。

近几个月来，电视剧创作生产受到了很大影响。“筹备中和未开拍的项目大多延迟，已开拍和后期制作中的作品面临主创人员档期、拍摄场地租期、后期制作产能、发行播出档期等各方面的不确定性，但目前情况正在好转。”一名剧组工作人员告诉记者。

与此同时，很多节目制作团队以“云录制”等方式，推出新颖别致、丰富有趣的特别节目，其中不乏积极回应社会关切、解答实际问题的内容：东方卫视《极限挑战》以复工复产、健康生活为主题，慰问医疗队成员，以趣味化方式向观众普及全民健身和健康饮食知识；湖南卫视《天天云时间》通过“云分享”“云答题”等板块，将抗疫故事、防护知识穿插其中，引导观众科学防疫、健康生活。

对于电影行业，中国电影评论学会会长饶曙光认为，中国电影市场的根基仍比较牢固，电影人应抓住时机苦练内功，增强自身的艺术创造能力。“实际上，利用这段时间，创作者能排除平时的外部干扰，潜心创作，影视公司可以进行内部挖潜，优化资源配置，为电影业的复工复产做足准备。”饶曙光分析。

“无论什么时候，观众对优秀电影作品的需求没有改变。”华谊兄弟传媒股份有限公司副总裁叶宁说，优秀内容的生产能力和持续服务观众的能力是影视公司的核心竞争力，目前正好是提升核心竞争力的好时机，对此从业者应有清晰的认识。

创作联网 作品提质

新探索提升发展潜力，形成线上线下传播合力，拉近与观众距离

“目前，手机唱歌已成为很多人文娱消费的新方式。”阿里巴巴创新业务事业群唱鸭APP负责人李阳介绍，今年1月以来，唱鸭APP优化了手机弹唱功能，为用户提供了更加便捷的创作工具，同时上线了武汉加油音乐专区，鼓励用户进行创作和互动。“我们发现数字音乐不仅能激发用户的音乐才能，还能形成一个云端音乐交流社区，为将来线下娱乐交流打下基础。”

日前，文化和旅游部相继印发《剧院等演出场所恢复开放疫情防控措施指南》《互联网上网服务营业场所恢复开放疫情防控措施指南》等文件，有序推进文娱场所恢复开放。在线上娱乐已成规模的背景下，各文化单位将如何更好发展？

“事实上，即便没有疫情影响，中国演出行业的原创力、吸引力和传播力也正在经受前所未有的考验。”中国歌剧舞剧院院长陶诚说，剧目连接互联网，能为作品提前赢得口碑和潜在受众，为日后的全国巡演预热，从而形成线上线下的传播合力；互联网还打破了场地限制，第一时间得到观众对剧目的评价与建议，有利于作品的打磨和提升。

对影视行业来说，登陆“云端”的种种尝试，也为未来发展提供了更多可能性。从节目制作上看，云协调、云推送、云剪辑等，既可以追溯，又便于统筹；从内容上看，云朗诵、云演唱、云配音等表演形式，亲和而有趣，拉近了与观众的距离。

有专业人士认为，文娱产业的这些有益尝试，一方面为有序复工复产探索了新路径，另一方面也满足了广大受众差异化、多样化的精神文化需求。

精品良作是不变的追求（记者手记）

采访中，文艺工作者不约而同地谈到了这样的心态变化：一开始有点不知所措，接着是对文娱产业进行理性思考，最后是沉下心来深耕创作。借助新技术，“云制作”等新创作方式反而为文娱产业打开了更大的发展空间。

当前，文娱产业正在加速转型升级，机械式生产和快餐式消费已不能满足受众更加多样化的精神文化需求。很多文艺工作者正从快节奏、重复性的工作状态中抽离出来，不断积累精细化创作的新做法新经验。相信经过一段时间的积淀，未来一定会形成更加健康向上、蓬勃发展的文娱产业新生态。

《 人民日报 》（ 2020年06月05日 06 版）

(责编：冯粒、曹昆)