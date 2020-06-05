亮点突出 家电消费回暖（会后探落实·促消费）

今年全国两会期间，习近平总书记在参加湖北代表团审议时强调，抓紧出台和落实各项刺激消费的措施，千方百计把疫情造成的损失降到最低。今年的《政府工作报告》提出，推动消费回升，提高居民消费意愿和能力。

切实稳定家电等居民传统大宗消费，是促进消费的重要抓手之一。近日，各地出台一系列稳定家电消费的举措，企业商家也多管齐下，通过补贴让利、直播推广等方式拓宽销路。各方合力推动之下，家电市场呈现蓬勃生机，内需潜力正不断释放。

——编 者

云南昆明——

送货下乡 利农惠民

本报记者 杨文明

夏日的晚风，夹着枣花的幽香，飘进云南省昆明市东川区铜源社区康和园小区的一户易地搬迁安置房内。主人潘思贵拿着遥控器，对着42英寸的液晶电视机，喜滋滋地看着小品，乐得合不拢嘴。

在这之前，潘思贵家还买了冰箱、洗衣机，“三大件”安装完毕，屋内增添了不少现代生活的气息。帮扶干部、武警云南省总队昆明市支队干部王伟不无自豪：村民们家家添了新家电。

3年前，王伟头回来到潘思贵家时，除了狭小简陋的土坯房，最值钱的家当可能就是一台17英寸黑白电视机了。电视机画面早已模糊，潘思贵就“听”电视。经过这两年的帮扶和自己的努力，老潘一家种上了中药材，年收入达到5万多元，并通过易地搬迁分到一套80平方米的电梯房。

“新彩电可以看上百个频道，饭菜放进冰箱不用担心变质。”王伟几次上门动员添几件新家电，但都没说动潘思贵。在云南省商务厅与商家联合主办的“助力搬迁·安居圆梦”活动启动后，王伟第一时间将优惠政策给村民讲得明明白白——购买冰箱、电视机、洗衣机可享受购机价款100—500元的补贴，购买烟灶、电磁炉、电饭煲可享受50—100元的补贴，并帮助每个易地扶贫搬迁家庭领到了家电惠民补贴卡，其中就包括潘思贵家。

有村民问：“这些新的电器我们都不会用，说明书也看不懂，怎么办？”王伟和扶贫小组工作人员挨家挨户教使用方法，让村民们打消了顾虑。

如今，老潘家里不仅有电视机、冰箱，还用上了电磁炉。最近，他准备再入手一台笔记本电脑：“虽然价格不便宜，但是一次可以补贴500元。”王伟说，从4月25日开始，这次家电下乡活动让160多户村民买到了实惠称心的家电。

在潘思贵看来，家电下乡带来的不仅是生活的便利，更重要的是让村里人跟上了时代。“你去药材种植基地看看，村民有事儿就跟专家视频互动，没事儿就刷刷手机看视频，再也不是蹲在墙角等帮扶了。”

安徽合肥——

特色产品 走红市场

本报记者 田先进

“我们想买有消毒杀菌功能的烘干机，这里有没有合适的？”前不久，在安徽省合肥市蜀山区的五星电器潜山路门店内，胡先生和爱人一起为新房挑选了家电。

“这款机型具有高温杀菌的功能，而且厂家就位于南岗科技园内，售后服务非常方便。”在门店导购员张小凤的推荐下，胡先生和爱人选购了一台本地生产的烘干机和一台洗衣机，虽然价格相比普通机型略高，但胡先生觉得物有所值。

“赶上商家搞促销活动，洗衣机和烘干机一共减免了4000元左右，同时商家还赠送了同品牌的榨汁机、吸尘器等电器。”胡先生说。

“以前市民在购买家电时，对消毒杀菌功能的需求并不是很多。”张小凤介绍，但如今，受到疫情影响，不少顾客在挑选时会重点关注家电的消毒杀菌功能，也愿意在此类新品家电的购买上增加预算。

最近，合肥市的林阿姨也在一家家电卖场选购了一台有消毒功能的洗碗机。这次选购，卖场不仅推出了特价让利活动，还可以配合使用政府发放的家电消费券，一下子省了1000多元。门店导购徐文芳介绍，今年“五一”期间，品牌洗碗机和消毒柜的销售额较去年同期增长了30%。

记者在采访一家主推健康家电的企业时了解到，企业近期的家电销售量、销售额均实现大幅增长。其中线下市场销售量增长32%，销售额增长22%；线上市场销售量增长71%，销售额增长52%。

“目前来看，随着一系列政策的出台，家电消费市场正在逐渐回暖，尤其是具备消毒杀菌功能的新品类家电，备受消费者青睐。”该公司相关负责人表示，健康消费需求快速释放，将促使更多企业加快布局。

湖南长沙——

直播带货 拓宽渠道

本报记者 申智林

清理好办公桌，手机一架，湖南苏宁易购有限公司黑电经营部采销总监金亚云坐在摄像头前，很快就进入了“主播”状态。

“这款82英寸电视机，4K高清，超大全面屏，还具备智能网联功能……”金亚云一边拿着展板介绍产品，一边紧盯着手机上飞过的弹幕，和全国各地的观众互动。碰到有购买意向的，就赶紧标记下来，方便之后进一步沟通。

这是湖南苏宁最近开展的一场线上带货直播。信号源除了在网络直播平台上发布，还在67家门店同步播放。

“限量促销，不到万元，想买的赶快下手！”把握着节奏，金亚云不断发布产品亮点，线下商场的店员也开始在各个网络社群里推荐。很快，就有消费者心动下了单。

受疫情影响，今年长沙市各家电卖场到店客流量普遍下滑。湖南苏宁品牌与市场中心市场总监魏婧告诉记者，为了应对这种情况，公司开始加大线上营销力度，用直播带货的形式，拉近“宅”在家里的消费者与公司产品之间的距离。

“上至总经理，下至普通店员，几乎都参与到直播带货中来。”魏婧说，在公司的“五一嗨购节”上，总经理窦祝平一口气直播了3个小时，峰值在线观看人数达20多万。

线上直播带来的引流效果也很明显。“直播带货等新型营销方式对消费有显著的推动作用，目前67家门店的整体销售业绩同比去年还有小幅增长。”金亚云介绍。

不止湖南苏宁一家，今年2月份以来，通程电器、友阿集团等家电零售商超，纷纷加入直播大军，有的企业单月直播场次就达百场以上。美的、格力、海尔等家电企业或开设直播间，或与商超合作，试水直播模式，不少企业单次直播带动的交易额都在35万元以上。

直播，正成为助推家电消费重要形式。

《 人民日报 》（ 2020年06月05日 07 版）

(责编：冯粒、曹昆)