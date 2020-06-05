前四月四川重点项目完成投资超1800亿元

本报宜宾6月4日电 （记者王永战）记者从今天召开的四川省全省抓项目促投资工作会议上获悉：今年1至4月，全省重点项目完成投资1832亿元，占年度目标的29.6%，比一季度提高11.1个百分点。

今年以来，为有效对冲疫情影响，四川全力扩大投资。“今年前四月，全省全社会固定资产投资增速由负转正，比一季度、前两个月分别回升5.6、17.8个百分点”，四川省相关负责人表示，四川聚焦“投资唱主角”，全省投资正呈现逐月回升、加速向好的良好态势。

为加快推进重大项目建设，截至目前，四川已出台推进重点项目复工开工7条措施，支持全省重点项目复工开工和加快建设。四川还抢抓政策机遇，积极争取倾斜支持。截至5月底，已争取国家下达的两批地方政府专项债券额度1210亿元。

《 人民日报 》（ 2020年06月05日 07 版）

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