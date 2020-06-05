郑州航空港一季度外贸增13.4%

本报郑州6月4日电 （记者毕京津）记者日前从郑州航空港实验区获悉：疫情防控期间，郑州航空港主动作为，今年一季度外贸逆势增长，进出口总值完成645亿元，同比增长13.4%。
近年来，郑州航空港实验区紧紧围绕空中丝绸之路建设，加快“枢纽+口岸+保税+产业基地”融合，走出了一条具有特色的临空经济发展之路。
一方面，加快交通基础设施建设。随着郑州被列为空港型国家物流枢纽，航空港实验区加快推进国际航空运输网、米字形高铁网、轨道交通网融合，全力打造更加高效的物流通道枢纽。
另一方面，加快对外开放体系建设。2020年航空港实验区将加快推进通关便利化、贸易多元化，加快形成口岸、保税、通关、多式联运、物流金融五大体系联动发展的格局。
“下一步，郑州航空港实验区将坚持‘枢纽+开放’的路子，加快各种开放创新要素的融合集聚。”郑州航空港实验区管委会主任张俊峰说。
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