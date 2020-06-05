4月服务出口增长由负转正

本报北京6月4日电 （记者王珂）商务部4日举行的网上例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰介绍，随着我国采取的一系列推动企业复工复产和稳外贸稳外资的政策措施初显成效，4月我国服务出口1612.9亿元人民币，同比增长3.5%，扭转了疫情发生以来单月出口连续下降的局面。其中，知识产权使用费出口57.4亿元，增长54.9%；个人文化娱乐服务出口9.8亿元，增长28.9%。

高峰说，1—4月，我国服务进出口总额15144.3亿元，同比下降13.2%。其中，出口6055.3亿元人民币，降幅收窄至2.2%。4月当月，我国服务进出口总额3616.6亿元人民币，下降20.1%。

知识密集型服务贸易占比继续提高。4月当月，知识密集型服务进出口1704.3亿元人民币，增长3.8%，占服务进出口总额的比重达到47.1%，提升10.8个百分点。1—4月，知识密集型服务进出口6373.7亿元，增长6.7%，占服务进出口总额的比重达到42.1%，提升7.9个百分点。

《 人民日报 》（ 2020年06月05日 07 版）

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