海南自贸港签发首张船舶国籍证

本报洋浦6月4日电 （记者黄晓慧、朱荣鹏）4日下午，海南自由贸易港首艘船舶登记发证仪式在洋浦经济开发区举行，洋浦经济开发区工委管委会向“中远海运兴旺”号轮颁发“中国洋浦港”船舶国籍证书，这标志着海南自贸港有关船舶登记政策正式启动，也是《海南自由贸易港建设总体方案》出台以来的首项政策落地实施。
据介绍，“中国洋浦港”国际船舶登记制度落地后，具备“中国洋浦港”船籍的船舶，将视同国际船舶，可享受出口退税优惠，而载重吨为6.2万吨的“中远海运兴旺”号轮预计6月12日左右下水，随即将投入营运。根据《海南自由贸易港建设总体方案》要求，海南自贸港将建立国际船舶登记中心，创新设立便捷、高效的船舶登记程序。
洋浦开发区工委书记周军平表示，随着“中国洋浦港”船籍港有关船舶登记的一系列政策陆续落地，洋浦将建立具有中国特色的，更加开放、便利的国际船舶登记制度，吸引更多国内外航运企业把旗下船舶注册到“中国洋浦港”。
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