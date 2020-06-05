第三产业就业人员占比连续五年上升

本报北京6月4日电 （记者赵兵、李心萍）近日，人社部发布2019年度人力资源和社会保障事业发展统计公报。截至2019年年末，全国就业人员7.7亿人，其中城镇就业人员4.4亿人。全国就业人员中，第一产业就业人员占25.1%，第二产业就业人员占27.5%，第三产业就业人员占47.4%。第三产业就业人员占比连续5年上升，比2015年提高5个百分点。
公报显示，事业单位聘用制度推行基本实现全覆盖，工作人员聘用合同签订率超过96％。事业单位岗位设置管理制度进一步健全完善，岗位设置完成率超过97％。事业单位公开招聘制度全面推行，2019年全国公开招聘事业单位工作人员82.2万人，其中中央事业单位6.8万人，地方事业单位75.4万人。
2019年末全国享受政府特殊津贴人员累计18.2万人，国家百千万人才工程入选者6100多人。人社部深入开展专家服务基层工作，遴选实施59项专家服务基层示范项目，遴选设立19个国家级专家服务基地，1400多名专家深入基层一线，培训指导基层专业技术人员9万多人。
2019年共有1720.9万人报名参加专业技术人员资格考试，321.4万人取得资格证书。年末全国累计共有3234.4万人取得各类专业技术人员资格证书。
同时，专业技术人才知识更新工程稳步推进。2019年举办300期高级研修班，培训高层次专业技术人才约2万人次；开展急需紧缺人才培养培训和岗位培训112.1万人次；新建国家级专业技术人员继续教育基地20家，总数已达180家。新疆、西藏少数民族专业技术人才特殊培养工作深入实施。
农民工方面， 2019年全国农民工总量2.9亿人，其中本地农民工近1.2亿人，比上年增加82万人，增长0.7%；外出农民工1.7亿人，比上年增加159万人，增长0.9%。
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