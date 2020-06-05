优化营商环境 复工复产提速

“开工喽！”随着一声号子响，充溢着大海味道的胶原蛋白粉从全自动生产线输送下来。日前，一度因疫情沉寂的福建省福州市连江县宏东海洋生物产业园，眼下又重现活动。

“一期全部投产后，我们一年将消耗1500吨鱼骨、鱼鳞、鱼皮等下脚料，产出100吨硫酸软骨素和200吨胶原蛋白。”宏东海洋生物产业园深蓝硫酸软骨素项目负责人陈燕介绍，“连江县各级部门全力支持，帮助我们克服疫情影响，于5月份顺利投产。”

谁能想到，一年前，这里还是一片荒地。两个月前的陈燕，还在为企业施工而惆怅。受疫情影响，产业园水、电、气等周边配套工程进度放缓，原本计划年后实现投产，结果一再推迟。企业有难处，政府来帮忙。3月底，连江县县委书记周应忠召集供水、供电、供气、交通、住建等相关职能部门现场办公，针对企业提出的问题，一一制定责任清单。

深蓝硫酸软骨素项目和鲍鱼精深加工项目投产那天，连江县市场监督管理局浦口监管所工作人员林勇将企业申报的食品经营许可证送上门。当天上午申报，下午即完成证照办理。

“组团式”服务、“上门式”办理、一对一、面对面再开展对接，帮助企业解困、群众就业，这是近年来连江县优化营商环境、推动干部下沉一线的特色所在。连江县行政服务中心管委会主任林书贤说，“通过强化服务意识，优化营商环境，我县已连续两年获评‘全国营商环境百强县市’。”

《 人民日报 》（ 2020年06月05日 11 版）

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