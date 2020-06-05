让扶贫保险更“保险”（话说新农村）

更好地发挥保险在扶贫中的作用，沉下去“深耕”更多接地气、保障强的好产品，真正保到“点”上、保到“根”上
“防贫保险真是帮了大忙，紧日子缓过来了。”吉林省梨树县蔡家镇农民刘强突发脑溢血，前后两次住院治疗，借了2万多元的外债。好在当地的防贫保险及时赔付，减轻了自付医疗费负担，将一家人从致贫的边缘拉了回来。
决战决胜脱贫攻坚，保险不断发挥积极作用。产业保险，增强了贫困户发展特色产业的底气；医疗保险，减轻了贫困群众看病负担；天气指数保险、“保险+期货”等新产品不断推出，加快推动贫困地区经济发展。初步统计，去年全国农险保费收入达672亿元，同比增长17.35%，提供的风险保障增加至3.8万亿元。
也应看到，我国的扶贫保险仍有短板待补。在基层走访中发现，一些农户参保积极性不高，一个主要原因是理赔手续复杂、赔付水平不高，农民觉得“不解渴”。对保险机构而言，贫困乡村大多位置偏远，推广保险成本高，农业生产风险大，容易“赔钱赚吆喝”。如何让扶贫保险更好地发挥保障作用，还要多在体制机制创新上下功夫。
首先，政策要继续加力。打赢脱贫攻坚战，要采取超常规举措，对于带贫、益贫能力强的保险机构或保险产品服务，应研究出台更给力的保费补贴、税收优惠等支持政策，让保险机构轻装上阵，可持续地开展业务。对于发展脱贫产业的贫困户，也要加大保费补贴力度，尽量让他们不掏钱、少掏钱，扶上马，再送一程，真正让保险为他们脱贫致富保驾护航。
另外，在产品和服务创新上，保险机构也大有可为。比如，运用移动查勘、卫星定位等新技术，推广微信投保、网上理赔等业务办理模式，降低成本，让利于农；加快推广完全成本保险、收入保险、价格保险等更“解渴”“管饱”的产品，让保险在关键时刻真能“帮大忙”。在河南和山东，今年蒜农喜获丰收，让他们踏实的是，政府引导上了目标价格保险，每斤蒜薹价格低于2.65元时，保险公司给补齐，每亩最高可理赔1200元，保障贫困户稳定脱贫。
可见，要发挥好扶贫保险的作用，就要沉下去开发出更多接地气、受欢迎的产品，深耕“扩面、增品、提标”，真正保到“点”上、保到“根”上。这方面，有不少成功的实践可供借鉴。一些保险机构深耕带贫作用明显的扶贫产业，推出覆盖面较广、保障水平较高的保险产品，地方财政加大奖补扶持力度，让产业链上的贫困户“应保尽保”，稳定增收。有的地方政府和保险机构合作推出防贫保险，确定参保人数规模，农民因疾病、意外或自然灾害可能致贫、返贫时，均可申请理赔。
收官之年，遇到疫情影响，脱贫攻坚难度更大、工作任务更重。要以更强力度推进保险扶贫，为农户稳定脱贫系牢安全带。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】