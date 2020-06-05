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让扶贫保险更“保险”（话说新农村）

顾仲阳

2020年06月05日05:38  来源：人民网－人民日报
 

　　更好地发挥保险在扶贫中的作用，沉下去“深耕”更多接地气、保障强的好产品，真正保到“点”上、保到“根”上

　　　 

　　“防贫保险真是帮了大忙，紧日子缓过来了。”吉林省梨树县蔡家镇农民刘强突发脑溢血，前后两次住院治疗，借了2万多元的外债。好在当地的防贫保险及时赔付，减轻了自付医疗费负担，将一家人从致贫的边缘拉了回来。

　　决战决胜脱贫攻坚，保险不断发挥积极作用。产业保险，增强了贫困户发展特色产业的底气；医疗保险，减轻了贫困群众看病负担；天气指数保险、“保险+期货”等新产品不断推出，加快推动贫困地区经济发展。初步统计，去年全国农险保费收入达672亿元，同比增长17.35%，提供的风险保障增加至3.8万亿元。

　　也应看到，我国的扶贫保险仍有短板待补。在基层走访中发现，一些农户参保积极性不高，一个主要原因是理赔手续复杂、赔付水平不高，农民觉得“不解渴”。对保险机构而言，贫困乡村大多位置偏远，推广保险成本高，农业生产风险大，容易“赔钱赚吆喝”。如何让扶贫保险更好地发挥保障作用，还要多在体制机制创新上下功夫。

　　首先，政策要继续加力。打赢脱贫攻坚战，要采取超常规举措，对于带贫、益贫能力强的保险机构或保险产品服务，应研究出台更给力的保费补贴、税收优惠等支持政策，让保险机构轻装上阵，可持续地开展业务。对于发展脱贫产业的贫困户，也要加大保费补贴力度，尽量让他们不掏钱、少掏钱，扶上马，再送一程，真正让保险为他们脱贫致富保驾护航。

　　另外，在产品和服务创新上，保险机构也大有可为。比如，运用移动查勘、卫星定位等新技术，推广微信投保、网上理赔等业务办理模式，降低成本，让利于农；加快推广完全成本保险、收入保险、价格保险等更“解渴”“管饱”的产品，让保险在关键时刻真能“帮大忙”。在河南和山东，今年蒜农喜获丰收，让他们踏实的是，政府引导上了目标价格保险，每斤蒜薹价格低于2.65元时，保险公司给补齐，每亩最高可理赔1200元，保障贫困户稳定脱贫。

　　可见，要发挥好扶贫保险的作用，就要沉下去开发出更多接地气、受欢迎的产品，深耕“扩面、增品、提标”，真正保到“点”上、保到“根”上。这方面，有不少成功的实践可供借鉴。一些保险机构深耕带贫作用明显的扶贫产业，推出覆盖面较广、保障水平较高的保险产品，地方财政加大奖补扶持力度，让产业链上的贫困户“应保尽保”，稳定增收。有的地方政府和保险机构合作推出防贫保险，确定参保人数规模，农民因疾病、意外或自然灾害可能致贫、返贫时，均可申请理赔。

　　收官之年，遇到疫情影响，脱贫攻坚难度更大、工作任务更重。要以更强力度推进保险扶贫，为农户稳定脱贫系牢安全带。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月05日 18 版）
(责编：冯粒、曹昆)
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