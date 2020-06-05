两年培训农民工超1400万人次

本报电 （记者李心萍）人社部近日印发《农民工稳就业职业技能培训计划》，明确今明两年，每年培训农民工700万人次以上。我国农民工总量超2.9亿，《计划》的出台将促进农民工职业技能提升，改善农民工就业结构，推动农民工稳岗就业和返乡创业。

《计划》以在岗农民工、城镇待岗和失业农民工、农村新转移劳动力、返乡农民工、贫困劳动力等为实施对象。培训主体以企业为主，支持企业组织在岗和待岗农民工以工代训，实现以训稳岗。在农民工输入地，将组织转岗和失业农民工开展有针对性的定向、定岗培训和专项技能培训，围绕市场急需紧缺职业，大力开展新职业新业态培训，提升农民工就业能力；在农民工输出地，将组织返乡农民工开展就业创业培训，促进农民工就近就业创业。

《 人民日报 》（ 2020年06月05日 18 版）

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