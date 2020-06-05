两年培训农民工超1400万人次

本报电 （记者李心萍）人社部近日印发《农民工稳就业职业技能培训计划》，明确今明两年，每年培训农民工700万人次以上。我国农民工总量超2.9亿，《计划》的出台将促进农民工职业技能提升，改善农民工就业结构，推动农民工稳岗就业和返乡创业。
《计划》以在岗农民工、城镇待岗和失业农民工、农村新转移劳动力、返乡农民工、贫困劳动力等为实施对象。培训主体以企业为主，支持企业组织在岗和待岗农民工以工代训，实现以训稳岗。在农民工输入地，将组织转岗和失业农民工开展有针对性的定向、定岗培训和专项技能培训，围绕市场急需紧缺职业，大力开展新职业新业态培训，提升农民工就业能力；在农民工输出地，将组织返乡农民工开展就业创业培训，促进农民工就近就业创业。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】