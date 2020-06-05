生态桃林长出10亿元产业

初夏时节，江苏省泗阳县卢集镇薛嘴村田间，农民薛家聪忙着给桃果套袋，“去年净赚了30万元，这些水蜜桃和秋桃是我家的摇钱树！”
在泗阳，像薛家聪一样靠生态种桃致富的农民可不少。近年来，泗阳立足“桃果之乡”优势，桃果产业走出了一条绿色发展之路。全县种植名特优桃果6万亩，去年全产业产值10亿元，带动1.2万多人就业，增加农民收入近亿元。
泗阳桃果成了富民果，生态种植是关键。
“我们的桃子，价格没低过10块钱一斤！”南刘集乡桃花源记桃果种植合作社负责人华松青说，“你看这个滴灌系统，养猪场的沼液稀释后，顺着管道直接滴到桃树根部，施的是有机肥，防治病虫一律喷洒生物农药，杂草都用打草机打碎后翻入土中，当作绿肥用。”
泗阳县委副书记耿晓云介绍，县桃果协会推广果树宽行稀植、长梢修剪等新技术，借助江苏省农科院果树研究所的科研力量，全县已经建成20个桃果标准园、5个标准化种植基地，绿色桃果占到90%以上。
为了让生态桃得到消费者认可，泗阳的桃果合作社全部加入了江苏省农产品质量安全追溯平台。桃子上市时，消费者扫一下二维码就能知道是怎么种出来的，“贴上二维码，桃子卖价高，倒逼桃农生态种植。”副县长魏国说。
生态种植产好桃。泗阳县33个鲜桃生产基地通过绿色食品认证，“泗阳鲜桃”被农业农村部认定为地理标志农产品，并先后在全国和省级赛桃会上获得15个金奖、28个银奖。
不光卖鲜桃，桃园也成了风景。这个“六一”儿童节，成子湖旅游度假区的桃果公园里欢声笑语，不少游客带着孩子赏桃果、拍美照。泗阳县以桃为媒，农旅融合，先后打造了卢集的桃果公园、南刘集的桃花源记、爱园镇的百年梨园等农旅基地，开发农耕体验、垂钓采摘、养生养老等项目，举办“桃花节”“鲜桃争霸赛”“采摘节”等节会活动，每年吸引游客10万多人次，综合旅游收入1亿多元。
在泗阳，桃花不仅当做风景“卖”，也被制成茶。“过去疏下来的花蕾、掉落的桃花都白白扔掉，现在做成桃花茶，1斤能卖1000元呢！”南刘集乡庄滩村久盛桃果合作社负责人章健正说，今年合作社烘制的桃花茶卖了3万元。
要消化全县6万亩桃果，既要打好“原字号”牌，还要做好深加工。“一箱6瓶罐头，网上90元不愁卖，桃子做成罐头后身价涨了四五倍。” 爱园镇爱园村大康庄园主人刘正军，尝到了深加工的甜头。目前泗阳已形成桃花茶、桃花酒、桃花蜜、桃胶等系列深加工产品，去年产值5.6亿元，其中云渡桃雕还入选世界非物质文化遗产。
整合创新链，延长产业链，提升价值链，泗阳一二三产有机融合，桃果产业越来越“甜”。
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