多项政策措施促进新能源汽车消费（民生视线）

数据来源：中国汽车工业协会

5月初，经过7个工作日的等待，在北京一家大型高科技公司工作的唐梦梦，终于拿到了给家里的第二辆车——小鹏G3纯电动SUV安装充电桩的全部审批手续。

尽管越来越多的消费者开始接受新能源汽车，市场上可选择的车型越来越多，充电“一桩难求”的现象也在逐步改观，但是，去年下半年补贴大幅退坡后，新能源汽车市场开始陷入负增长。4月，新能源汽车当月产销分别完成8万辆和7.2万辆，同比分别下降22.1%和26.5%。今年前4个月，累计产销均完成20.5万辆，同比分别下降44.8%和43.4%。

政府出台的促消费政策措施，能让新能源汽车市场重拾升势吗？消费者购买新能源汽车，又将面临哪些新的选择呢？

补贴延长、购置税免征，政策“红包”助推新能源车市回暖

“市里补贴1万元，厂家追加补贴1万元，现在买电动车划算。”赵顺在广州经营一家装饰公司，前些年一直开着一辆广西牌照的燃油车四处跑客户。去年开始，广州对外地车辆驶入管控区域实施了“开四停四”的限行政策，规定外地车在市中心管控区域连续行驶时间最长不得超过4天，再次驶入须间隔4天以上。“经常记不住，一次违章就要记3分罚200元，早就琢磨买辆新能源车了。”赵顺说，3月份，广州市出台了购买纯电动车补贴1万元的好政策，他就出手了。

广汽新能源广州长蔚店总经理朱展应告诉记者，广州市政府3月3日推出“稳经济”一揽子措施，明确提出购买纯电动汽车政府补贴1万元。广汽新能源当天宣布“政府补贴1万元，广新再补1万元”。消息发出，网上关注度和到店量、成交量都出现了大幅攀升。“3月份成交200多台，创下了我们店成立以来纯电动汽车单月销售纪录！”朱展应说。

3月31日，国务院常务会议明确将原本2020年底全部退出的新能源汽车购置补贴延长两年，与此同时，新能源汽车免征购置税政策也延长两年，这意味着新能源汽车补贴2.0时代正式到来。

4月23日，财政部等四部委联合发布《关于调整完善新能源汽车补贴政策的通知》，明确新能源乘用车（不含出租、网约车）2020年至2022年补贴标准在上年基础上分别退坡10%、20%、30%，续航低于300公里的不能获得补贴，销售价格超过30万元/辆的将不能获得补贴，但换电模式车辆不受影响。

“新能源汽车补贴政策与购置税优惠延长两年，相当于给消费者发放了一个总额千亿元左右的大红包。”全国乘用车联合会秘书长崔东树说，这对新能源汽车构成重大利好。

广汽新能源总经理古惠南则认为，补贴及免购置税政策延期，并明确了今后三年中补贴退坡的幅度，相当于给市场吃了颗定心丸，不仅缓解了企业成本压力，而且有利于下阶段整车企业的研发和生产组织。对于消费者而言，也意味着不必为了即将退出的补贴赶在今年买车，将有更多的选择余地。

充电桩跻身新基建，“车多桩少”有望得到缓解

“家里的车位是年租，没有产权，按以往惯例，小区物业不会批准我们安装充电桩。”唐梦梦说，让她感到惊喜的是，当她试着将提车时4S店提供的一式三份的安全承诺书填好交给物业，竟然拿到了小区的充电桩安装协议。接下来，拿着承诺书和物业的安装协议，去供电局申请安装电表，7个工作日后，申请就批下来了。

家住上海宝山区的90后全职妈妈徐青怡，去年底购买了一辆吉利旗下的纯电动汽车几何A。尽管是老小区，没有固定停车位，经过申请，还是得到了物业的充电桩安装许可。

其实，早在2015年，国务院办公厅就发布了《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》。2016年，国家发改委等五部门又共同发布了相关细则，明确划分了用户、电动汽车企业、供电公司、物业等各方职责，同时规范了小区内充电桩建设的相关流程。近年来，各地也出台了一系列鼓励充电桩进小区、实施奖补等措施，唐梦梦和徐青怡能顺利安装充电桩，均受益于此。

国家能源局监管总监李冶介绍，截至2019年底，我国充电基础设施达到120万个，较上年底增加了50万个。不仅如此，充电桩的结构也得到进一步优化，其中，公共桩50万个，增速放缓；私人专用桩70万个，保持高速增长的态势。“这也从一个侧面反映出新能源汽车正加速从政策驱动向市场驱动转化。”李冶说。

伴随着充电桩建设跻身新基建， 加快充电桩建设进程，改变“车多桩少”局面，为新能源汽车消费按下了“加速键”。

“预计今年全年能够完成投资100亿元左右，新增公共桩大概20万个，新增私人桩有望超过40万个，公共充电站达到4.8万座。”国家发改委产业发展司副司长蔡荣华说。财政部经济建设司司长孙光奇日前也表示，财政部将研究优化充电设施建设的奖补政策，进一步调动地方积极性。

加强融合创新，在服务价值体验上再加把劲

受疫情和多方因素影响，今年前4个月，我国新能源汽车累计销量几乎同比腰斩，但对国产特斯拉Model 3而言，却是不折不扣的“高光时刻”。尤其是3月份，该车型单月销量过万辆。尽管4月份受补贴调整影响，销量仅为3635辆，但当月产量依旧过万。

“家人一开始想买辆Model 3。”唐梦梦告诉记者，如果单看品牌效应、造型设计、加速性能等，特斯拉有优势；但综合考虑性价比，中国品牌的新能源车还是更亲民一些。“虽然特斯拉入门车型降了3万多元，我们还是需要贷款。后来想还是实际点，付全款买辆小鹏G3。”唐梦梦说。

“虽然新能源汽车的使用成本较低，充电难的问题也在逐步得到解决，但对于消费者而言，首次投入成本过高、二手车残值偏低，还是使大部分私人消费者望而却步。”长安汽车董事长张宝林坦言。

一项调查显示，与同年份的燃油车相比，纯电动车型的二手车保值率大概要低10个百分点。即便是特斯拉，4年、行驶里程10万公里的二手车，保值率也低于50%，一些口碑不佳的国产品牌纯电动车，车龄一年的保值率只有63%。为此，一些品牌推出了残值回购、电池租赁等新商业模式，但仍非市场主流。

“要加强产品、服务、商业模式的融合创新。”上汽集团总裁王晓秋认为，解决这一难题，应充分利用金融工具链和数据业务链，打通新能源购车、保险、租赁、保养、维修、二手车、残值回收等全业务链，建立覆盖全生命周期的服务方案，增强用户的服务价值体验。

理念升级、标准升级、技术升级，进一步提升新能源汽车安全性

5月8日，一张某品牌纯电动厢式车在东莞一家充电站自燃，并将旁边一同充电的多车引燃的照片，刷爆了朋友圈。5月18日，一个某品牌纯电动轿车在公共停车场突然起火爆炸燃烧的视频，再次让纯电动车自燃这个话题引起消费者的关注。

据不完全统计，去年5月以来的短短3个月内，我国发生了79起新能源汽车着火事件，涉及品牌从进口产品特斯拉，到几万元的中国品牌产品，分布范围很宽。比亚迪董事局主席王传福说：“任何一个品牌的安全事故都会影响到整个行业的健康发展。”

为进一步提升新能源汽车的安全性，5月12日，工业和信息化部组织制定的电动汽车及动力电池三项强制性国家标准，由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，将于2021年1月1日起开始实施。“标准增加了电池系统热扩散试验，要求电池单体发生热失控后，电池系统在5分钟内不起火不爆炸，这将为乘员预留必要的安全逃生时间。”工业和信息化部有关专家表示。

“今年，我国动力电池领域两家领军企业宁德时代和比亚迪，不约而同地在电池包技术领域实现了创新。”中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高说，宁德时代的CTP和比亚迪的刀片电池技术，让安全性能具有明显优势的磷酸铁锂电池，能量密度大幅提升，成本显著降低，这将是纯电动乘用车消费者的一大福音。

制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2020年06月05日 19 版）

(责编：冯粒、曹昆)