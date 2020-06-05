阻委出口原油 美制裁4家航运企业

据新华社电 美国政府2日起制裁4家运送委内瑞拉原油的航运企业，继续为委内瑞拉政府出口原油设阻。委内瑞拉外交部长当天谴责美方行为构成犯罪。
美国财政部把3家注册地在太平洋岛国马绍尔群岛的航运企业和一家注册地在希腊的航运企业列为制裁实体。
美国财政部说，4艘分别隶属上述4家企业的油轮从委内瑞拉运送“石油货物”，其中3艘今年2月仍在运送，另外一艘4月下旬仍在运送。
美方制裁手段包括冻结这些实体在美国境内或者由美国公民拥有或控制的“所有财产和收益”，禁止美国公民或美国境内的人从事涉及这些实体的交易。
美国财政部说，“今天的行动进一步针对委内瑞拉石油业”，因为这一行业继续为委内瑞拉“政权”提供财政资源；“美方将继续针对那些支持这一政权的（实体和个人）”，禁止他们使用“美国金融系统”。
就美国制裁4家航运企业，委内瑞拉外交部长豪尔赫·阿雷亚萨2日在社交媒体推特写道，美方企图让委方无法出口原油，以至没有能力进口药品、医疗用品、食品和生产原料，美方行为违反人道主义、构成犯罪。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】