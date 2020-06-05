原标题：阻委出口原油 美制裁4家航运企业

据新华社电 美国政府2日起制裁4家运送委内瑞拉原油的航运企业，继续为委内瑞拉政府出口原油设阻。委内瑞拉外交部长当天谴责美方行为构成犯罪。

美国财政部把3家注册地在太平洋岛国马绍尔群岛的航运企业和一家注册地在希腊的航运企业列为制裁实体。

美国财政部说，4艘分别隶属上述4家企业的油轮从委内瑞拉运送“石油货物”，其中3艘今年2月仍在运送，另外一艘4月下旬仍在运送。

美方制裁手段包括冻结这些实体在美国境内或者由美国公民拥有或控制的“所有财产和收益”，禁止美国公民或美国境内的人从事涉及这些实体的交易。

美国财政部说，“今天的行动进一步针对委内瑞拉石油业”，因为这一行业继续为委内瑞拉“政权”提供财政资源；“美方将继续针对那些支持这一政权的（实体和个人）”，禁止他们使用“美国金融系统”。

就美国制裁4家航运企业，委内瑞拉外交部长豪尔赫·阿雷亚萨2日在社交媒体推特写道，美方企图让委方无法出口原油，以至没有能力进口药品、医疗用品、食品和生产原料，美方行为违反人道主义、构成犯罪。

(责编：李栋、值班)