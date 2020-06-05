北京银行业小微续贷超400亿

本报讯（记者 潘福达）昨天，在银保监会疫情后首场例行发布会上，北京银保监局党委书记、局长李明肖介绍， 北京银行业今年对小微企业续贷超400亿元，新增首贷超800亿元。

本市率先出台“中小微企业临时性延期还本付息政策”地方性实施细则，依托前期北京市企业续贷中心的建设经验，迅速建立存量小微企业到期自动续贷展期机制，银行对小微企业续贷审批用时压缩70%以上。本市还创设全国首个企业首贷服务中心，重点攻克“零信贷”小微企业首贷难题。

今年北京银行业对小微企业续贷和新增首贷规模已分别超过400亿元和800亿元，新增首贷企业超过3.4万户，在疫情期间起到重要示范带动作用。同时，相关部门迅速落实银保监会阶段性调整中小商业银行贷款损失准备政策，发挥逆周期调节作用，指导辖内城商行、农商行进一步释放超50亿元信贷资金用于精准支持中小微企业。

疫情期间，金融“活水”源源不断支持重点项目、重大工程建设带动小微企业复工复产。一季度末，北京银行业对京津冀协同发展以及城市副中心、冬奥会和全国科技创新中心建设等领域融资余额首次突破1万亿元；北京保险业投资于重点项目建设的债权投资计划总规模超过2000亿元；银行对科技型企业贷款余额7200亿元，其中对中关村高新技术企业贷款余额5800亿元，比年初增长近10%。金融监管部门引导银行业积极为企业让利，4月末制造业企业贷款平均利率同比下降31个基点。

疫情冲击下，北京银行业保险业在有力支撑疫情防控和经济社会发展的基础上，实现逆势增长：4月末，北京银行业、保险业总资产同比分别增长13.56%和17.09%，总规模合计超过28万亿元，约占全国的9.2%。一季度末，北京银行业不良贷款率0.6%，拨备覆盖率372%，展现出较强的韧性和抗风险能力。

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