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银保监会：香港金融市场运行平稳

潘福达

2020年06月05日08:03  来源：北京日报
 

　　本报讯（记者 潘福达）银保监会官网昨天发布，银保监会新闻发言人针对社会关注的热点问题给予回应。据介绍，目前香港金融市场运行平稳，联系汇率制度稳固，没有非正常资金外流，反映出国际市场对香港充满信心。

　　近期全国人大通过涉港安全立法，美国少数政客扬言要制裁香港。这会不会影响内地金融机构在香港的业务布局，会不会影响香港的繁荣稳定和国际金融中心地位？

　　银保监会回应称，香港的独立关税区地位是世界贸易组织确定的，不是个别国家可以左右的。香港有完善的法律制度，稳健的金融体系，大量高素质、专业化的金融人才，雄厚的经济基础和国际一流的营商环境，有4400亿美元外汇储备和超过1万亿港元的财政储备，完全可以应对各种风险挑战。目前香港金融市场运行平稳，联系汇率制度稳固，没有非正常资金外流。

　　经过长期持续健康的发展，内地银行业保险业在香港形成强大的金融服务网络，他们与香港本地金融机构以及世界上许多国家的金融机构相互学习、合作竞争，建立起十分紧密的业务联系。内地银行保险机构将一如既往坚持以市场化、法治化的方式与香港各界广泛合作，积极审慎地发展和创新各类金融业务，以实际行动支持香港繁荣稳定。

　　“香港的独特优势和国际金融中心地位不但不会削弱和动摇，而且未来还会更加巩固，香港的明天一定会更加美好。”银保监会新闻发言人表示。

(责编：李栋、值班)
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