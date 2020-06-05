北京市民再获10亿元消费券 可用于吃喝玩乐购等多方面

原标题：北京市民再获10亿元消费券

本报讯（记者 赵鹏）“北京消费季”马上就要来了，记者昨天获悉，市民再次获得了10亿元的消费券，将可用于吃喝玩乐购等多方面。美团点评将于6月6日至10月8日期间，推出“品质消费，京范儿（FUN）生活”专项活动，面向北京生活服务消费市场发放10亿元专项补贴。

“吃”方面，美团点评将推出多种线上线下活动和优惠措施，在非遗日、6·18、端午节、七夕节、暑期活动、国庆黄金周等节日，推出团购券促销等活动。美团外卖在整个6月期间，还将推出超值工作餐活动直接让利于市民。

针对娱乐与购物，美团点评将推出整合北京商场吃喝玩乐购各类商铺优惠的“商场年中嗨逛季”，为消费者带来更多实惠。

美团买菜还将以周为维度打造优惠促销节，优惠产品覆盖水果、乳品、鱼鲜和肉类等，让市民能买到更便宜的生鲜等商品。

(责编：李栋、值班)